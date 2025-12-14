我是廣告 請繼續往下閱讀

40歲老將林益全在今年遭到統一獅戰力外後，未出現其他球隊接手，日前確定加盟中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍，開啟職棒生涯的新篇章。林益全在啟程前於個人社群網站上發文，向家人表達感謝與不捨，也透露此次離家兩個月的心情與決心。林益全今年在中職一軍未出賽，生涯首次面臨整季缺席的情況，季末更遭統一獅隊宣布不續約。為了延續職棒生涯，他決定前往中國發展，以CPB聯賽頂薪每月4萬元人民幣（約台幣17.6萬）加盟上海正大龍。雖然待遇不及過往中職月薪，但林益全表示，這次選擇是為了家人與對棒球的熱愛。林益全在個人社群平台上感性發文：「這一次出門，要離開你們兩個月。不是不想陪，而是希望你們以後不用為生活擔心。每天想你們的時候，我都告訴自己：你們在等我回家。」他也向妻子和孩子喊話：「老婆，謝謝你扛起家裡的一切；孩子，等我回來，我會把時間全部補給你。這段距離，不是分開，而是為了下一次更久的相聚。」林益全的中職生涯一度極為耀眼，累計出賽1639場，生涯安打2013支（史上第3）、全壘打210轟（史上第4）、打點1142分（史上第3），二壘安打399支則保持聯盟紀錄。他曾獲得新人王、年度MVP三次，以及打擊、安打與全壘打三冠王等多項榮譽，累計薪資含簽約金達1億310萬台幣。如今卻默默淡出中職舞台，只能加盟CPB聯賽、另謀生路。CPB聯賽明年1月1日將開打，原本預計有5支球隊參賽，但因長沙旺旺黑皮隊暫緩出賽，最終確定由廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠與上海正大龍四隊競爭。目前確定加入CPB聯賽的台將有前統一獅選秀首輪指名的內野手黃勇傳、林益全和前富邦悍將王詩聰。