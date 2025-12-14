我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何晴（如圖）曾在《西遊記》中飾演「憐憐」一角。（圖／摘自《西遊記》片段）

曾演出瓊瑤經典電視劇《青青河邊草》的大陸演員何晴，近日傳出病逝北京的消息，享壽61歲。噩耗曝光後迅速登上微博熱搜，眾多影迷難以接受，紛紛湧入留言悼念。回顧何晴的情史，曾與劉威假戲真愛5年分手，最終情定許亞軍，當他第三任妻子，但仍離婚收場。何晴在1989年時，拍攝電影《女子別動隊》與演員劉威相戀，是當時火紅兩岸的明星CP，豈料兩人熱戀、同居5年後，便爆出何晴與許亞軍在拍攝電視劇《風荷生子》時擦出愛火，分手劉威。何晴當時和許亞軍愛得火熱，儘管許亞軍已經離婚2次，何晴依舊不顧外界質疑，執意與男方結婚，兩人婚後生子，兒子取名叫「許何」，正好取了兩人的姓，可見當時感情。可惜許何2歲時，兩人就協議離婚，結束8年婚姻。何晴多年來因健康因素逐漸淡出演藝圈，2024年又被診斷出罹患腦瘤，近年鮮少公開露面，沒想到再度出現媒體版面，竟是離世消息，根據陸媒報導，何晴於昨（13）日辭世，告別式預計於明日15日在北京的殯儀館舉行，親友將前往送她最後一程。事實上，何晴因面貌清秀、氣質典雅，一出道便備受矚目，被譽為大陸「第一古典美人」。她也是瓊瑤系列電視劇中，首位擔任女主角的大陸女演員，1992年憑《青青河邊草》中「華又琳」一角走紅，溫婉堅韌的形象深植人心，被封為「四大瓊女郎」之一。在演藝成就上，何晴更締造難以取代的紀錄，不僅參演多部台灣電視劇，包括《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等作品，更是唯一一位演遍中國「四大名著」的女演員，先後在《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》與《水滸傳》中留下精湛演出。無論古裝扮相或角色詮釋，都展現深厚表演功力，也奠定她在影視史上的獨特地位。