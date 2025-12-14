我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾文水庫馬拉松賽道高低落差近200公尺，對跑者體能與意志都是硬仗。（圖／台南市政府提供）

2025第42屆曾文水庫馬拉松今（14）日上午7時在曾文水庫登場，今年賽事規劃全程馬拉松、挑戰組、路跑組及健康休閒組等四大組別，共吸引3650名跑者報名參加。台南市長黃偉哲一早親臨現場鳴笛開跑，在群山環繞與湖光水色交織的絕美景致中，陪伴跑者迎接年度壓軸賽事。黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事之一，今年邁入第42屆，已成為許多跑者心目中的經典賽事。市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也期待規劃濱海路線，讓台南的馬拉松版圖更加完整。同時也祝福所有選手都能跑出好成績、跑得開心，並歡迎全國跑友來台南，一邊運動、一邊欣賞美景、品嚐在地美食。台南市府體育局也指出，曾文水庫馬拉松是台南年度路跑系列中最具代表性的賽事，市府不僅申請賽道與成績認證，更全面封路，確保跑友在安全環境中挑戰自我。賽道高低落差近200公尺，對體能與意志都是硬仗，是許多跑者檢視年度訓練成果的最佳舞台。本屆特賽事補給內容相當豐富，包括蕎麥麵、蕎麥茶、冰棒、芒果冰沙、果乾與新鮮水果；完賽後還能享用熱呼呼虱目魚丸湯。現場同時設有小農市集與宣導攤位，讓跑者在運動之餘也能品味在地美食，留下滿滿回憶。曾文水庫馬拉松後，台南緊接著將迎來「2026台南古都國際半程馬拉松」，預計明（2026）年3月1日在永華市政中心南島路開跑。台南市府邀請全國跑友再度回到府城，一起慶祝古都馬20週年。