▲周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天主唱阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，點閱衝破2千萬。少了朱孝天一樣可以發新歌和開演唱會。（圖／翻攝自相信音樂YT）

F4近期合體3缺1話題不斷，少了朱孝天，加入五月天阿信，還找來天王周杰倫跨刀寫歌和拍MV，讓朱孝天後續發表許多爭議性發言。知名網紅雪倫日前發文和發布影片分析，直言朱孝天現在的處境就有如商業世界裡的釘子戶，但是忽略了商場上，「少了你大型專案一樣能跑。」雪倫表示，朱孝天如釘子戶的處境，就像是釘子戶跟建商提了一些條件，但後續建商沒有理會，結果突然出現別的成員。雪倫表示，這也像是職場上，有員工覺得某個專案非他不可，跟老闆談條件，但老闆覺得很煩，直接跳過這個人，找別人處理。針對朱孝天先是說不想合體，後又自認「沒被通知」的反應，雪倫認為這是人性面對被邊緣化時的真實防衛。但在商業邏輯裡，F4對公司而言，就是一個需要精密運作的大型專案。「流程要穩、合作要順、風險越低越好。」雪倫指出，當其他三人都已就位，而朱孝天成了那個變數最多、最難談妥的「釘子戶」時，主辦方為了確保專案如期進行，最有效率的做法往往就是選擇繞過他。雪倫表示，朱孝天忽略了相信音樂旗下還有別的藝人和資源，後來補上的五月天阿信和周杰倫，加起來也沒有比朱孝天小咖，「所以要想的是，認清自己的位置，不要老想爭一口氣，而是怎麼創造自己不可被取代的價值。」雪倫分析，F4雖然少了一個人讓粉絲感到遺憾，但事實證明，活動依然照常舉行，新歌照發，演唱會照開，這驗證殘酷的職場現實，外界看F4是一個回憶和青春，但是對公司而言，F4就是一個大型專案，少了誰，專案一樣都可以跑起來。雪倫表示，如果在團隊中只是「沒你也可以」的角色，就要秤一下自己的斤兩，身段要軟一點。雪倫認為，與其硬碰硬把局面搞僵，不如學高段位的公關手腕，留下一句「祝福他們，將來有需要隨時都在」，既保住尊嚴，也為未來保留了合作的窗戶。雪倫強調，這件事雙方如果硬碰硬，只會把局面越搞越僵，「但高手會怎麼做？不撕破臉、不講重話，也不替自己貼標籤。」