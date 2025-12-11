我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昔日男團F4合體，少了朱孝天，新歌MV出現周杰倫（左3）和五月天阿信（右1）。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信在今年1月曾發文感謝經紀人艾姐， 不放棄任何歌手，為了他們帶著一卡皮箱隻身到北京尋求機會，讓他感念至今。（圖／翻攝自五月天阿信Threads@@ashin_ig）

昔日偶像團體F4成員朱孝天，因沒出現在上海F4（F3+1）演唱會名單上，發布影片明指被主辦方相信音樂高層艾姐潑髒水、抹黑。對此，相信音樂表示不予回應。不過，這也讓粉絲都很好奇，究竟艾姐是誰。對五月天主唱阿信而言，他視經紀人艾姐（謝芝芬）為恩人，過去曾經發文、感謝她，細數她從開著小破車載歌手，到一手將五月天從默默無聞推向萬人體育場的奮鬥史，「她不放棄任何歌手、照顧同事職涯、心疼與為粉絲著想，這25年，我都看在眼底，學習在心裡。」據了解，艾姐來自於花蓮，家中曾經營戲院，大學畢業後誤打誤撞踏入唱片圈，從最基層的宣傳做起。阿信在文章提及，艾姐曾經以一台小破車載著歌手東奔西跑，四處求人宣傳，「你認識的滾石傳奇歌手，幾乎都坐過她的車。」艾姐帶過的人包括劉若英、周華健，還有無印良品和梁靜茹，都是她帶出來的明星。帶五月天，艾姐也用盡全力，為了讓五月天被看見，艾姐曾一年帶著五月天跑了1百場以上演出，初期也讓五月天的觀眾群，在短短2個月內，從本來的300人變成2萬人。「這拼命三娘的個性，自然會嚇到一些人，但她不放棄任何歌手。」阿信表示，22年前，為了讓五月天有更好的發展，艾姐曾帶著一卡皮箱，毅然決然飛往零下溫度的北京開疆闢土，這一待就是花了十年青春。相信音樂現在已是華語樂壇重鎮，艾姐仍未忘初衷。身為花蓮女兒的她，曾經策劃「一路向東」公益演唱會，甚至自掏腰包採購5萬份花蓮伴手禮。阿信表示，和艾姐相處25年，一路以來的點滴和演出，他充滿感激，「從犀利趴、高雄氣爆封街、JLI慈善系列、與珍珠計劃、韓紅基金會合作，到一路向東、我很慶幸我跟隨的是如此令我尊敬的長輩與摯友。」