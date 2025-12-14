聖誕節想出國體驗最不一樣的浪漫？帶有回憶殺的夢幻航程「上海之星 X 恆星不忘號」絕對是首選。由F3成員言承旭、吳建豪、周渝民驚喜攜手五月天阿信，組成的限定陣容「F✦FOREVER」，將在上海開唱，期間推出限定郵輪，每張船票人民幣155元（約新台幣700元），還有獨家登船禮，只賣12月19日至25日7天，且收入全數會用作香港大火賑災用。12月16日晚間18:00在紛玩島APP開搶。
百元價享受沈浸式星際航行 CP值爆表
名為「恆星不忘號」的遊輪，將於12月19日至12月25日限時7天啟航。展覽以「星芒、能量線條與宇宙」為設計核心，呼應4位男神如恆星般持續發光。從官方釋出的視覺圖中，充滿未來感的銀河設計讓人眼前一亮。
更讓粉絲激動的是，每張台幣約700元的船票，除了包含登船體驗外，還豪送一組「限定登船禮」，內含極具收藏價值的「F✦FOREVER 紀念船票」一張以及「紀念貼紙組」。對比動輒數千元的演唱會票價，這次的定價被粉絲封為年度最狂聖誕企劃。
船票收入全額捐給香港大火賑災 F3+1另外加碼880萬元台幣
主辦單位相信音樂在臉書貼文提及，所有相關成本由主辦方自行吸收，且活動的「所有船票收入」將全額捐贈予「香港大火救助專案」。此外，「F✦FOREVER」4位藝人，包括言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信更以個人名義，共同捐贈200萬人民幣（約新台幣880萬元）給中國兒童少年基金會，款項將用於建設「安康圖書館」及「守護童年」等公益項目。船票開賣時間將於12月16日晚間18:00在紛玩島APP開搶，建議粉絲提前註冊帳號。
F✦FOREVER 上海之星 X 恆星不忘號
航行期間： 2025/12/19(五) - 12/25(四)
登船地點：上海東方明珠旅遊碼頭
票價： ¥155（約台幣700元，含紀念船票、紀念貼紙組）
售票時間：2025/12/16 18:00
售票平台：紛玩島APP
