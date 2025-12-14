最近中國抖音出現一位「蛋神」馮先生，憑藉分享一句煮蛋食譜，讓廣大網友封他為神，更在9天內吸引424.2萬位粉絲追蹤，馮先生表示，自己只是愛吃蛋，1天要吃40顆蛋，才會研究出各種雞蛋的烹調時間，馮先生的技術也獲得央視影音帳號的稱讚，掀起網路上一窩蜂煮蛋熱潮。
一句話教煮完美蛋黃 愛吃蛋鑽研各式蛋料理
馮先生爆紅的原因，是一位博主分享自己父親煮的蛋，中間蛋黃帶有金沙紋路，看起來相當好吃，評論區不少網友紛紛求食譜，這時候一名網路暱稱「愛吃蛋」的網友出現，只留下一句話「水開下蛋，9分12秒撈出，立馬過涼水就可以煮出這樣的效果」，有不少人抱持懷疑態度一試，沒想到真的做出相同的水煮蛋，讓眾人紛紛稱他為「蛋神」。
「蛋神」馮先生透露，自己本來就喜歡吃雞蛋，一開始是為了健康，後來是為了健身，1天要吃40顆蛋，每天都吃一樣煮法的雞蛋感覺很無聊，所以他自己不斷研究每種蛋料理所需的時間、做法，在單一的東西上創造不一樣的樂趣，他認為，既然要吃雞蛋，不如做出它不同的口感，也能提升一些幸福感。
分享雞蛋煮法吸引上百萬粉絲 官媒也轉發
馮先生後來開始在抖音上分享煮蛋影片，12月4日到13日已經上傳13支影片，裡面有不同蛋料理的做法，像是荷包蛋、蒸蛋做法、溏心蛋需要小火煮6分15秒，全熟蛋要煮9分40秒，不同熟度的水煮蛋所需的時間、關火悶泡的時間等，都有詳細教學，讓不少人讚嘆「刷新對煮蛋的認知」。
就連中國官媒央視的影音平台「央視頻」也分享馮先生的煮蛋教學，許多網友跟著學習煮蛋，並且「交功課」，馮先生也會不時出現點評、教學應該要怎麼煮，9天內就吸引424.2萬位粉絲追蹤，掀起網路煮蛋潮。
資料來源：愛吃蛋抖音
