我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Mandy（左）懷孕後肚子變得相當大。（圖／翻攝自微博）

汪小菲和前妻大S離婚後，於2024年再婚娶台灣女孩Mandy（馬筱梅），兩人今年5月補辦婚禮，日前傳出女方懷孕的消息，本月10日小倆口一起出席男方餐飲品牌麻六記慶功宴，Mandy孕肚看起來已有6、7個月大小，有望明年2月升格父母。汪小菲、Mandy本月出席餐飲品牌麻六記的慶功宴直播，這也是Mandy懷孕後首次公開露面，直播中，汪小菲為了不讓老婆、肚中胎兒有危險，小心翼翼地伸手護著老婆肚子，而Mandy看起來絲毫不像孕婦，氣色、狀態就像少女一般。Mandy上個月在直播時透露，自己已經懷孕超過5個月，當時透露自己已經過了嚴重孕期的時期，肚子上也長出妊娠紋。本次挺著大肚現身，可以看出她已經進入孕晚期，根據了解，小孩的預產期在2026年2月左右，準備迎接新生命的喜悅溢於言表。許多網友看見Mandy懷了孕還能夠兼顧工作、家庭表示佩服，「狀態太好了吧！不看到肚子完全不會發現是孕婦」、「希望他們這次是真的婚姻幸福」，對於為何孕期過了一半才公布喜訊，Mandy曾回應，因為網路上的惡意攻擊實在太多，其中也包括對小孩的人身攻擊，因此才選在前陣子才告訴大家。