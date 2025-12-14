我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁恩迪也有雙10的13分、14籃板進帳，賽後他用「厲害」來總結今天的比賽。（圖／東超提供）

桃園領航猿今（14）日主場迎戰澳門黑熊，迎來桃園巨蛋今年的最終戰。上半場黑熊火力全開，分差一度拉開至26分，創下東超的最高分差還拿下勝利的紀錄。然而領航猿下半場的防守策略大奏效，讓黑熊陷入進攻當機，球隊也在末節首度取得領先，終場以104：86收下東超第3勝，創下東超的最高分差還拿下勝利的紀錄。值得一提的是，參加東超的台灣3隊仍各自高居分組第一。澳門黑熊開賽手感火燙，一開始就飆進4顆三分，劉晉邦個人包攬3記，並將分差拉開至10分，打出21：8的開局。崇貴（Damian Chongqui）甚至投進一顆拆彈的超遠三分，隨後又被德古拉扇一記麻辣鍋。首節領航猿不僅失去準星，防守端也攔不住澳門黑熊，因此單節陷入17：40的大比分落後。第二節黑熊手感依舊火燙，上半場三分球18投11中的黑熊帶著65：45的20分領先進入下半場。易籃再戰後，剛大傷回歸的葛拉漢因為被丁恩迪的手肘敲到頭部，只能下場止血，不過伯朗隨後連砍4分，加上先前盧峻翔的外線進球，強勢將領航猿帶回比賽之中。丁恩迪也稱職扮演「籃板癡漢」角色，接連搶下進攻籃板，絕對是球隊追分的一大功臣。第三節領航猿防守大升級，讓黑熊單節只進帳10分，自家球隊則轟下29分。決勝節盧峻翔先砍進一記三分首次超前比分，接著又靠快攻連得5分。接著雙方進入焦土戰，德古拉不停「賣高」在禁區取分，伯朗在自家禁區也不遑多讓連連砍分。陳將双此時也小兵立大功，砍進個人第3記三分，助球隊以86：82反倒握有微小領先。在白曜誠傳了一記妙傳給丁恩迪暴扣、伯朗外線開火，加上黑熊內線支柱德古拉犯滿畢業後，領航猿徹底鎖定勝利，終場以104：86大勝來訪的澳門黑熊。領航猿一哥盧峻翔此役攻下26分，伯朗也有全隊最高的27分進帳，丁恩迪也有雙10的13分、14籃板進帳。反觀黑熊主控崇貴在上半場就攻下22分，下半場卻只有3分進帳。盧峻翔賽後坦言：「這是一場很艱難的比賽，這幾場比賽這麼密集，在上半場我們大家的手感也不好 ，然後看著對方好像予取予求的樣子，我們也只能調適我們的心態。」他進一步說道：「因為我知道我們的優勢是在防守，在下半場的時候我們以積極的防守態度，去壓迫對方，讓他們的手感不要那麼火燙，才有機會逆轉勝。」最後盧峻翔被要求用一個英文單字總結這場比賽，他想了一下後笑著說：「Grateful」；隨後今日有雙10表現的丁恩迪也用「厲害」來總結今天的比賽。