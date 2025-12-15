根據《ESPN》報導，亞特蘭大老鷹內線主力波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因受到疾病影響，將進一步進行醫療評估，預計至少缺席未來兩周的賽事。老鷹球團表示，球隊將以本賽季的長期發展為優先考量，而非急於讓他在12月復出。事實上，波爾辛吉斯已缺席球隊近7場比賽中的6場，儘管確定還會再休戰一段時間，但球團並不希望因為趕進度而影響他的整體健康狀況。
不只一次怪病纏身！波爾辛吉斯曾確診POTS
這並非波爾辛吉斯首次遭到「怪病纏身」。上賽季季後賽期間，當時效力於波士頓塞爾提克的他，就曾因身體狀況不佳而陷入低潮。他當時坦言：「呼吸狀況不好，我做了所有能讓自己感覺好一點的事，但身體的『引擎』就是無法照我的期待運轉。」
儘管他帶病打完季後賽，但在塞爾提克第二輪輸給尼克的系列賽中，他僅攻下25分，其中有4場比賽上場時間不滿15分鐘。
波爾辛吉斯隨後在休賽季被診斷出罹患「姿勢性直立性心搏過速症候群」」（POTS），這是一種自律神經系統疾病，患者在站立時容易出現心跳加快、頭暈等症狀。經與醫師團隊討論後，他透過高鹽飲食等方式成功控制病情，並於今年夏天代表拉脫維亞國家隊出戰歐洲籃球錦標賽，6場比賽場均繳出20.2分、8.7籃板的亮眼成績。
「不是POTS！」波爾辛吉斯曾闢謠：與去年怪病無關
不過，現年30歲的波爾辛吉斯在今年12月初復出、繳出25分的表現後強調，目前的身體不適「與POTS無關」。他在12月6日老鷹輸給金塊後表示：「我不覺得這是同樣的問題，只是老實說身體沒有完全健康，但並不是上賽季的狀況。這是好消息。我在夏天打國家隊時就已經把那件事拋在腦後了，只是這次可能又感染了什麼，真的很令人沮喪。我想要健康，而且我一定會恢復健康。」
球隊與球迷仍期待波爾辛吉斯的病況能盡快釐清、且對症下藥解決，因為在健康狀態下，他是一名能夠穩定繳出「雙10」成績的全能長人，不僅具備三分射程，防守端也能提供高水準的護框能力，是老鷹攻防兩端的重要支柱。
消息來源：《ESPN》
