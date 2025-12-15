根據《MLB.com》報導，上賽季效力於德州遊騎兵的資深右投凱利（Merrill Kelly），已確定與老東家亞利桑那響尾蛇隊達成協議，簽下一份為期2年、總值4000萬美元（約合新台幣12.53億元）的合約。不僅讓凱利如願落葉歸根，也讓去年季中透過交易得到他的遊騎兵，面臨一場「人財兩失」的尷尬局面。
繞了一圈終於回家！凱利2年4000萬美元重披響尾蛇戰袍
凱利在2018年結束4年的韓職生涯後加盟響尾蛇，並從2019年開始成為輪值中的固定一員。凱利在172場大聯盟先發中，繳出防禦率3.77、ERA+為113的穩定表現。
儘管凱利曾在2024年因右肩拉傷缺席，但響尾蛇在今年休賽季積極爭取他回歸。他在去年交易大限前曾表示，理解球團為了競爭將他交易至遊騎兵的商業考量，但他仍表明心意：「我熱愛這裡，我永遠願意成為一條蛇。」如今這份2年、年均2000萬美元的合約，對響尾蛇來說，成功補強了輪值空缺，也迎回了這位深受當地球迷喜愛的球星。
遊騎兵成笑柄！凱利高價回歸老東家 還痛失3大農場大物
對遊騎兵而言，凱利的這筆交易在事後看來是一次徹底的失敗。《The Athletic》報導指出，遊騎兵隊不僅未能在賽季末進入季後賽，如今更眼睜睜看著凱利重返響尾蛇，讓他們當初付出的高昂代價付諸流水。
✅交易籌碼過高： 當初為了得到凱利，遊騎兵送出了3名農場排名前15名的新秀投手，分別是第6名的左投Kohl Drake、第9名的左投Mitch Bratt和第15名的右投David Hagaman。這3位新秀目前在響尾蛇農場表現良好，被視為未來的先發輪值人選。
✅回報不如預期： 凱利在轉戰遊騎兵後的10場先發中表現平平，繳出3勝3敗、防禦率4.23的成績，相較於在響尾蛇時期的表現有所下滑。遊騎兵最終還是未能藉由這筆交易改善戰績，錯失季後賽機會。
✅新合約的尷尬： 凱利以年均2000萬美元的行情重返響尾蛇，外界普遍認為這筆合約也更貼近他在市場上的實際價值，但對於一向精打細算的遊騎兵而言，顯然難以承擔。加上送走的3名年輕投手未來甚至可能與凱利在同一個輪值並肩作戰，這筆交易更顯諷刺。
凱利的新合約也讓外界開始猜測先發投手的自由市場將會升溫。對響尾蛇來說，簽回凱利補強了輪值空缺，也讓他們不需要考慮交易明星二壘手馬爾特（Ketel Marte）來換取投手，是雙贏的局面。但對遊騎兵而言，這筆交易從頭到尾都是一場損失，讓他們痛失未來潛力，又未換來眼前的成功。
消息來源：《MLB.com》、《The Athletic》
