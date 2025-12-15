我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹今（15）日在主場以120：117驚險擊敗費城76人。在兩隊核心崔楊（Trae Young）和馬克西（Tyrese Maxey）皆缺陣的情況下，老鷹靠著團隊火力成功守住主場勝利，目前以14勝12敗暫居東區第9；76人則以14勝10敗排名東區第4。值得一提的是，末節讀秒階段老鷹前場發球出現了回場違例，裁判卻未吹判，這也在社群媒體上引發雙方球迷的討論。首節比賽，老鷹迅速打出一波6：2的攻勢，隨後持續拉開比分，在強森（Jalen Johnson）、克雷伊奇（Vit Krejci）等人的發揮下，首節結束老鷹便取得10分的領先。第2節，76人展開反擊，打出一波13：2的高潮緊咬比分。儘管恩比德（Joel Embiid）和埃奇庫姆（V. J. Edgecombe）有所發揮，但老鷹半場仍以4分領先。進入下半場，比賽陷入膠著的拉鋸戰。老鷹雖數次拉開分差，但76人總能及時回應，特別是埃奇庫姆的突破與投籃。第3節結束時，76人已將分差縮小到僅剩3分。末節，老鷹打出一波7：2，但76人再度回應10：3，讓比賽又有懸念。儘管喬治和恩比德相繼命中三分，讓76人一度看到反超希望，但關鍵時刻頻頻打鐵，最終老鷹仍以120：117鎖定勝利。老鷹此役團隊發揮出色，強森繳出12分10籃板12助攻的「大三元」；丹尼爾斯（Dyson Daniels）則攻下全隊最高的27分，外帶10籃板4助攻。76人方面，喬治（Paul George）全場21投11中，狂轟35分，是76人追分的關鍵，可惜關鍵時刻手感冰冷。埃奇庫姆高效貢獻26分、6籃板；恩比德雖然得到22分14籃板的雙10，但進攻效率並不高。值得一提的是，本場比賽的裁判吹判引起了巨大爭議，特別是在第4節最後時刻，老鷹前場發球，沃克（Nickeil Alexander-Walker）接球後運球至後場，出現了明顯的回場違例，但裁判卻沒有吹判，這個漏判對76人影響重大。此外，恩比德在第2節一次投籃時，肘部打到了對手的頸部，被裁判吹罰了一級惡意犯規。