我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希忍痛提分手。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和小19歲周柯宇在《狙擊蝴蝶》中大談姐弟戀，兩人也終於在第22集中同床共枕，70秒激情吻戲讓所有粉絲看到臉紅心跳。而周柯宇每次在拍親密戲之前，都緊張到臉紅，陳妍希還要他「堅強點」，這回大尺度床戲肯定讓他更難承受。另外，對於兩人為何中間一度分手也有了答案，因為陳妍希不想讓周柯宇為了她放棄留學，才忍痛提分手。陳妍希在《狙擊蝴蝶》中飾演「岑矜」，和父母資助的偏鄉學生李霧（周柯宇 飾）談姐弟戀，最新一集中，陳妍希到學校找周柯宇，回到家後周柯宇從背後環抱陳妍希，感謝她到學校找她，陳妍希說，「和我喜歡的人在一起，我也很開心」。這也是陳妍希劇中第一次說喜歡周柯宇，兩人在玄關激情擁吻，陳妍希還一直用眼神勾引他，過程中誤觸電燈開關，兩人摸黑一路吻到房間，毛玻璃還透著周柯宇的手掌，帶給觀眾無盡想像。後來他們一起在房間看電影，周柯宇抱著陳妍希睡著，陳妍希在床邊撫摸他的臉龐，而他們本來說好一起去美國，結果周柯宇發現陳妍希包包裡有一份合夥人股權協議書，才知道她根本沒打算離開。陳妍希也才說，只是不想自己成為他的絆腳石，認為他年紀還輕，應該到外面的世界看一看，但沒把握能說服他，才陪著演了一齣準備出發的戲，這邊也帶出姐弟戀中常見的問題，就是對於「在一起」的定義不同。年紀還小的周柯宇認為出國2年，就跟分開了沒區別，他希望時時刻刻能在一起，但陳妍希則認為，出國留學只是異地戀，並不代表分手，兩人想法僵持不下，即便周柯宇說自己有規劃，但陳妍希也不願意相信他所謂的規劃，最後陳妍希忍痛提分手。周柯宇在劇中飾演的李霧，是陳妍希爸媽資助的偏鄉小孩，因緣際會下被陳妍希帶回城市讀書，也對這個姐姐產生愛意，經歷出國讀書、互相誤解，出社會之後的周柯宇撇掉過往的羞澀，對陳妍希直球進攻。《狙擊蝴蝶》播出後攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。官方幕後花絮中也釋出，周柯宇在排戲時，只要靠近陳妍希就害羞到不行，導演教他要使壞的感覺，陳妍希笑喊，「弟弟現在哪能想使壞，只想保命好嗎！」42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。