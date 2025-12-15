我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）克里夫蘭騎士今（15）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，雙方上演一場驚心動魄的比賽。最終，黃蜂以119：111險勝騎士，騎士延長賽完全得分掛蛋，創下繼2015年公牛後，NBA史上第2次延長賽0分的慘況，也讓主場球迷氣得嘘聲連連。面對噓聲，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）坦然表示：「我曾經也是球迷，如果換作我，我也會嘘我們。」本場比賽黃蜂多名主力缺陣，小鮑爾（LaMelo Ball）、塞克斯頓（Collin Sexton）和曼恩（Tre Mann）皆未上場，但菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）持續火燙，砍下29分。第3節，黃蜂一度領先騎士多達17分，不過騎士在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）帶領下，第4節末段逐漸追回比分，倒數21秒泰森（Jaylon Tyson）連得4分幫助騎士反超至111：108。然而正規賽最後4.7秒，黃蜂米勒（Brandon Miller）投進一記大號三分，將比分追至111：111，騎士由米契爾執行最後一擊，但絕殺跳投失手，將比賽帶進延長賽。進入延長賽後，騎士攻勢完全當機，5分鐘內10次出手全數落空，1分未得。黃蜂則抓住機會，靠著穩定的罰球與零星進攻得分，最終以119：111擊敗騎士，帶走主場勝利。黃蜂米勒此役貢獻25分、13籃板，布里吉斯（Miles Bridges）20分、10籃板、6助攻，克努佩爾29分成為全場亮點。賽後，米契爾面對球隊在延長賽1分未得，且遭到球迷嘘聲對待的窘境表示：「我曾經也是球迷，如果換作我，我也會嘘我們。我們打得確實不好。這座城市配得上比我們目前更好的表現，我們必須上場去解決問題。」同時米契爾也把責任全攬在自己身上，「如果我打得更好，我們就能贏下這場比賽。這場失利都是我的責任，我在攻防兩端表現的很糟糕。我知道我的隊友不會這麼說，但我自己會這麼說。」他全場出戰37分鐘，24投6中，其中三分球11投僅1中，僅得17分。