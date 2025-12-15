我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（15）日改客場續戰鳳凰城太陽，在雙星唐西奇（Luka Doncic）全隊最高29分、3籃板與6助攻率領，搭配詹姆斯（LeBron James）26分、3籃板、4助攻、2抄截和2火鍋全能發揮，關鍵時刻守住太陽反撲，終場116：114擊敗太陽，詹姆斯比賽期間一度被太陽惡棍布魯克斯（Dillon Brooks）刻意砸球，搞到情緒險失控。湖人本戰靠著第三節24：15攻勢，取得9分領先，甚至一度取得16分領先，但第四節太陽追進比分，兩隊展開激烈拉鋸戰，剩餘39秒時，詹姆斯切入上籃，湖人取得兩波球權4分領先，隨後布魯克斯卻在剩下12秒時飆進超遠三分，比賽一度只有1分差，可惜時間不夠，太陽最後2分差吞敗。湖人本戰除雙核心唐西奇、詹姆斯皆有全能發揮外，禁區方面也完勝太陽，團隊全場抓下64個籃板，對比太陽僅43個籃板，差距顯而易見，湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）面對老東家，有20分、13籃板雙十表現。輸球太陽方面，當家球星布克（Devin Booker）27分、6籃板與7助攻，今年轉隊來到鳳凰城的中鋒威廉斯（Mark Williams）貢獻20分、6籃板和3次火鍋，且太陽全場20次失誤也比湖人少，無奈禁區劣勢過大，最終無緣上演大逆轉。比賽第三節也有意外插曲，40歲的詹姆斯於防守回合中封阻布魯克斯跳投，但後者在球落下時，把球直接用拍擊方式砸到詹姆斯身上，引發詹皇不滿，衝上前要理論，隊友、裁判紛紛上前阻擋在兩人中間，才阻止衝突進一步擴大，但詹姆斯仍持續不滿大吼，用手指著布魯克斯痛罵，情緒罕見失控。