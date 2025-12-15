我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（15）日在波特蘭上演一場瘋狂的飆分大戰，波特蘭拓荒者在主場以136：131險勝金州勇士，成功在本賽季完成對勇士的「三連殺」，並終結了自身的三連敗。儘管勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟48分，並創下兩項歷史紀錄，但拓荒者多點開花、韌性十足的表現，讓柯瑞的超神發揮最終成為空響。本場比賽是勇士內線核心格林（Draymond Green）缺席三場後的復出之戰，他在先發陣容中搭檔柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）出戰。比賽的焦點毫無疑問是柯瑞的超狂手感。他全場命中12記三分球，拿下驚人的48分。這不僅是他生涯第28次單場命中10記以上三分，遠超排名第二的湯普森（Klay Thompson）的9次；30歲後第45次單場40+得分，超越喬丹的44次，獨居NBA史上30歲以上球員得分40+次數的龍頭寶座。首節，拓荒者在格蘭特（Jerami Grant）和夏普（Shaedon Sharpe）的外線火力下，一度取得11分領先。進入次節，勇士在柯瑞和格林的帶領下奮力追趕，半場結束時以62：61逆轉戰局。決勝的第4節戰況更是白熱化。柯瑞開局連得10分，幫助勇士將領先優勢擴大到 10 分。然而，拓荒者隨即回敬一波12：0的高潮奪回領先。雙方隨後陷入激烈的纏鬥，柯瑞在終場前連續命中關鍵三分，將高張力的戰局延長至最後一刻。比賽進入最後一分鐘，拓荒者在格蘭特「三分打」再度反超比分後，柯瑞連續錯失關鍵投籃，並發生致命失誤被卡馬拉（Toumani Camara）搶斷。最終，夏普穩穩罰進兩球，幫助拓荒者以136：131鎖定勝局。雖然柯瑞連飆三分，但拓荒者也展現了強大的進攻火力。格蘭特全場轟進7記三分、拿下35分，夏普同樣砍下35分，兩位核心聯手爆發。阿夫迪亞（Deni Avdija）則繳出26分、8助攻的全面數據，讓主場球迷高呼「全明星」。勇士除了柯瑞的超狂表現外，格林貢獻14分、8 籃板、7 助攻，但同時也發生了高達8次失誤，並在第3節因不滿判罰怒噴裁判領到技術犯規，勇士因此吞下二連敗。值得一提的是，拓荒者陣中的三位中鋒克林根（Donovan Clingan）、羅威（Robert Williams III）和中國高塔楊瀚森都進入登錄名單，但最終楊瀚森被教練團棄用，再度被DNP。