我是廣告 請繼續往下閱讀

布克這一球應該是在前面就有有打了詹姆斯的手

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（15）日上演高度爭議的一戰。洛杉磯湖人客場出戰鳳凰城太陽，最終以116：114驚險取勝，但比賽最後一分鐘前後的一連串判決，包括布魯克斯（Dillon Brooks在）「4分打」沒吹情緒上頭、後續變成後續技術犯規，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連罰四球鎖定勝利，都引起議論。比賽進入最後讀秒階段，太陽後衛布魯克斯在外線命中超前三分，，現場原本有機會出現「四分打」判決。然而裁判並未吹判詹姆斯犯規，回合結束後，布魯克斯因對判決不滿起身與詹姆斯發生胸部碰撞，，當場驅逐出場，並附帶湖人罰球，加上球權。爭議並未就此結束。詹姆斯先執行技術犯規罰球卻意外投丟，湖人仍以113：114落後1分。但隨後湖人仍握有球權，裁判在最後進攻回合中，再度吹判太陽犯規。最後3秒，唐西奇（Luka Dončić）跳起傳球給詹姆斯，後者在布克（Devin Booker）雙手背後防守下強行出手三分，球未命中，但裁判仍判定布克犯規，再給詹姆斯三次罰球。，最終3罰2中完成反超，幫助湖人以2分之差帶走勝利。慢動作回放顯示，布克防守時雙手已收在背後，而詹姆斯在空中大幅分腿出手，是否構成犯規，成為最大爭論點。布克談到自己在第四節末段對詹姆斯的犯規時表示：「我得回去查一下規則書。我一直被告知手是球的一部分……不過事情已經過去了。我本來就不該站在那個位置，讓自己有機會被吹那個犯規。」不過知名籃球媒體《BBALLBREAKDOWN》透過慢動作解析指出，，他評論道：「我認為布克在比賽還剩3秒時，對詹姆斯倉促出手的三分球犯規，這是最令人費解的舉動。犯規看起來很明顯，他應該舉手幹擾投籃，而不是直接用手去搶。」賽後，太陽主帥喬丹·奧特（Jordan Ott）在受訪時對判決尺度表達不滿。當被問及，該如何建立比賽節奏時，奧特直言不諱表示：「。」他也談到布魯克斯被驅逐一事，表示球隊理解他的情緒，並站在他那一邊。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）則坦言，比賽收尾階段相當混亂，但他仍接受這樣的結果。「這聽起來可能有點反常，，」雷迪克表示，「這本不該是一場打到最後一攻才分勝負的比賽，也不該在最後12秒還處於落後，但我們還是贏了。」此役過後，湖人避免吞下連敗，戰績來到18勝7負，與馬刺並列西區第四；太陽則吞下一場極具爭議的敗仗。