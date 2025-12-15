球星史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）再度以瘋狂得分演出寫下歷史新頁。這名即將在3月滿38歲的勇士一哥，單場狂轟48分，不僅展現頂級射手本色，也正式超越籃球傳奇麥可．喬丹（Michael Jordan），成為聯盟史上30歲之後累積40分場次最多的球員

這也是他生涯第28次單場至少投進10顆三分球，持續拉開與其他射手的差距。

▲勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟48分，並創下兩項歷史紀錄，但拓荒者多點開花、韌性十足的表現，讓柯瑞的超神發揮最終成為空響。（圖／取自NBA X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士作客波特蘭，最終以131：136不敵拓荒者，但的全能數據，僅用35分鐘便點燃客場球迷的驚呼。比賽進入第四節呈現拉鋸戰，Toumani Camara與Donovan Clingan完成空中接力後，拓荒者追成121平，但Curry立刻回敬一記三分球與一次切入上籃，再度證明關鍵時刻的巨星價值。可惜勇士防守端始終無法完全限制對手，讓這場歷史之夜留下些許遺憾。Curry幾乎以一己之力撐起勇士進攻，但防守端漏洞仍成致命傷。拓荒者此役團隊投籃命中率高達51%，罰球線更是29投26中，其中Jerami Grant與Shaedon Sharpe雙雙攻下35分，Deni Avdija也挹注26分，成功終結球隊三連敗。比賽最後關頭，Grant連續在關鍵回合得手，包括終場前的罰球鎖定勝局，最終助拓荒者以136：131守住主場勝利。勇士方面，Draymond Green復出先發卻出現8次失誤，並因抗議判決吞下技術犯規，成為比賽轉折之一。這場比賽依舊難以掩蓋Curry的歷史地位，僅在30歲之後持續刷新得分紀錄，更一次次證明年齡從未限制他的射程與影響力。事實上，這也是他復出後連續第二場高分演出，前一戰對灰狼同樣拿下39分，狀態絲毫未見下滑。