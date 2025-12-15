湖人球星詹姆斯（LeBron James）與狄倫．布魯克斯（Dillon Brooks）之間的恩怨情仇再度成為場上焦點

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克斯（Dillon Brooks）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James，左）對決，火藥味十足。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人作客鳳凰城迎戰太陽之役，不僅比數緊咬，更演變成一場充滿肢體碰撞與情緒張力的激烈對決。NBA美國職籃（National Basketball Association），第三節的一次爭議判決，甚至讓詹姆斯當場暴怒，對裁判怒吼抗議，場面一度失控。衝突發生在第三節中段，當時詹姆斯正在防守Brooks，裁判卻吹判盧卡．唐西奇（Luka Doncic）犯規。就在哨音響起後，Brooks在動作延續中將球擊中Doncic，雖然看似非刻意，但詹姆斯對此完全無法接受，立刻轉身朝裁判怒吼抗議。情緒高漲的詹姆斯持續向裁判理論，甚至需要八村壘（Rui Hachimura）出手將他拉開，避免事態進一步升溫。最終裁判對詹姆斯吹判一次技術犯規，但並未將他驅逐出場，這樣的判決也在社群平台上引發激烈討論。不少球迷質疑裁判尺度不一，有人直言「換作其他球員早就被趕出場」，也有人認為Brooks並未做出過激行為，詹姆斯反應過度。然而，湖人球迷則將矛頭指向Brooks，認為他正是刻意挑釁、試圖干擾對手節奏。事實上，這並非兩人本場比賽唯一一次正面交鋒。第二節時，詹姆斯曾在進攻中將Brooks撞倒，吃下一次進攻犯規，雙方早已火藥味濃厚。第四節，湖人一度將領先擴大至20分（99：79），但太陽在末節展開反撲，將戰局拉回膠著，甚至在終場前12.2秒反以114：113超前。就在太陽反超後，Brooks於一次三分出手後，未受任何推擠卻主動撞向詹姆斯，裁判隨即吹判技術犯規並將Brooks驅逐出場。詹姆斯雖然錯失追平比數的技術罰球，但湖人仍保有球權。關鍵時刻，德文．布克（Devin Booker）在防守三分線時對詹姆斯犯規，送他站上罰球線。詹姆斯三罰中二，最終幫助湖人以116：114驚險帶走勝利，也替先前吞敗完成復仇。詹姆斯此役繳出26分、3籃板、4助攻、2阻攻與2抄截的全面成績，投籃命中率47.1%，再次證明即便年滿40歲，依舊能在高張力比賽中主宰關鍵時刻。反觀Brooks，退場前僅拿下18分、1籃板、1抄截。