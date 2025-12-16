聖安東尼奧馬刺與休士頓火箭，已被多方消息指出，實際上正悄然退出爭奪行列，反倒讓邁阿密熱火浮上檯面，成為目前最被看好的潛在落腳處

▲公鹿與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）可能離開密爾瓦基。（圖／美聯社／達志影像）

「公鹿不想失去Giannis，他們正盡一切努力讓他感到滿意，真正的關鍵在於，是否出現讓球隊不得不正面面對的時刻，或是Giannis親自表態希望離開，」Haynes表示。

包括Haynes、Jake Fischer與Sam Amick在內的多名權威消息來源，近期皆指出熱火正被聯盟內部視為字母哥的「新熱門去向」。

▲美媒分析師大膽預測，若雷霆隊動用手中大量的選秀權與綠葉球員，向公鹿換來「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，將組成NBA史上最恐怖的陣容之一。不過雷霆並不打算拆解目前的冠軍陣容。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易動向，近期再度出現關鍵轉折。NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場逐步升溫，原本被視為最有籌碼出手的兩支西區球隊，根據NBA知名記者Marc Stein在其Substack專欄透露，聯盟多名交易觀察人士普遍認為，馬刺與火箭即便具備足以讓公鹿心動的資產包，仍無意在季中加入Antetokounmpo的競逐行列。Stein指出，這兩支球隊與奧克拉荷馬雷霆立場相近，對現有建隊方向感到滿意，不打算為了短期豪賭而動搖核心布局。火箭方面，過去曾傳出可能以Alperen Sengun為主體，嘗試換回字母哥，但Sengun與Kevin Durant的搭配逐漸展現效率，休士頓管理層已將其視為不可觸碰資產之一。同樣被列為「非賣品」的，還包括本季表現大幅進化的Amen Thompson，顯示火箭更傾向耐心經營年輕核心，而非提早押上全部籌碼。至於馬刺，態度則更為明確。除Victor Wembanyama之外，球隊同樣將Stephon Castle與Dylan Harper視為長期藍圖的一部分。特別是在這支年輕陣容剛於NBA Cup淘汰衛冕軍雷霆後，管理層顯然更願意讓核心自然成長，而非貿然拆解換取一名超級球星。外界傳聞不斷，但公鹿目前仍未釋出任何「願意交易」的實質訊號。NBA名記者Chris P. Haynes近日在節目中強調，密城高層並不打算主動送走字母哥，除非情勢被迫改變。換言之，若沒有正式的交易請求，公鹿更可能持續觀望，而非提早進入全面重建模式。在多名西區競爭者退場後，邁阿密熱火被普遍視為目前最具實質可能性的追逐者。這樣的風向並非空穴來風。早在2020年，Antetokounmpo便曾被傳出對熱火文化與組織氛圍抱持高度興趣。如今，若公鹿最終鬆動立場，熱火不僅具備東區市場優勢，也能端出具吸引力的交易包裹。目前被點名的潛在籌碼，包括All-Star後衛Tyler Herro，他合約尚餘一年、年薪約3300萬美元；再加上Jaime Jaquez Jr.與Kel’el Ware等年輕前場戰力，即便Andrew Wiggins未被納入，也足以讓公鹿獲得即戰力與未來性兼具的回報。整體而言，Antetokounmpo的去留仍取決於公鹿與球員本人的最終立場。在西區多支資產雄厚球隊選擇按兵不動的情況下，東區、特別是熱火，已逐步成為輿論與賠率上的領跑者。