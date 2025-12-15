我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農民竹筍產量銳減，鎮長許許有疆慰問辛苦的筍農。（圖／大林鎮公所）

受到今（114）年夏天丹娜絲颱風及728豪雨衝擊，嘉義縣大林地區農業損失災情嚴重，其中鎮內重要的農產「竹筍」毀損率幾乎達95%，除了今年無筍可收，甚至影響到明年的產季，對此大林鎮長許有疆苦農民之所苦，決定全國首發韌性農業竹筍復耕紓困金，受損竹園每分地補助2千元（每公頃2萬元），以幫助農民挺過這次的困境，盡快復耕。據了解，由於竹筍種植不同於其他作物，必須先恢復 「母頭 」種植，才能有後續的收成，整個過程至少要一年以上才能回到正常，導致筍農會有整整一年無產量無收入的慘況。除了今年無筍可收，甚至影響到明年的產季，農民生計堪憂！許有疆表示，大林鎮是全國竹筍重要產區，優質竹筍除暢銷全國，也外銷到加拿大等海外地區；與諸羅樹蛙棲地共生共好的竹筍產業，體現了友善農業對於自然生態的尊重與保護，更是大林永續農業經濟的品質保證。然而今年在竹筍產季時，卻遭逢丹娜絲風災及728豪雨侵襲，讓竹筍損失嚴重，筍農面臨前所未有的清園慘況，毀損率幾乎達95%，許多農民反映，竹筍為多年生的作物，卻被歸類為蔬菜類，補助金額長年未調整，現行的救助金額實在不符合生產成本，提及竹園植株被連拔根拔起，斷裂、傾倒一片的慘狀，讓農民不禁流下傷心淚。大林鎮長許有疆苦農民之所苦，除了向中央反應希望在特殊時期開辦農損特別條例，大林也決定全國首發韌性農業竹筍復耕紓困金，受損竹園每分地補助2千元(每公頃2萬元)，以幫助農民挺過這次的困境，盡快復耕。大林鎮為了有效幫助農民紓困，加速恢復竹筍生產供應鏈，因此首開全國先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金。大林鎮公所表示，本次紓困金將於115年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，依竹筍種植面積每公頃發給2萬元紓困金，預估受助的農民有1200名，總發放金額達1400萬元，期待透過現金紓困，助筍農盡速復耕，讓竹筍萌發新生，也讓消費者能很快再品嘗到大林竹筍的鮮甜美味。而大林除了發放竹筍紓困金，許有疆也預告公所團隊針對促進鎮內消費、提升內需經濟，正研擬規劃普發樂活消費金，以帶動大林鎮整體經濟發展！迎接2026年，大林啟動「雙普發」機制，相信將能帶給鎮民更多快樂與希望，提升鎮民幸福樂活指數。