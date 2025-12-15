我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（15）日出現極具話題性的一戰，洛杉磯湖人客場以116：114險勝鳳凰城太陽。比賽勝負在最後關頭才分曉，但真正引爆討論的，是連串技術犯規、驅逐與關鍵罰球判決。賽後，主裁判福特（Tyler Ford）親自出面說明吹判依據，針對外界質疑逐一回應，其中重點回應了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）獲得致勝罰球的原因，以及太陽前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）為何被驅逐出場。此役詹姆斯出賽36分鐘，投籃17投8中、三分球5投1中，罰球14罰9中，攻下26分3籃板4助攻2抄截、2阻攻，但也出現8次失誤，他最後時刻的罰球幫助球隊拒絕遭到逆轉贏得勝利。賽後談到最後時刻站上罰球線，詹姆斯表示：「我只是走上罰球線，相信自己長年累月打磨的罰球習慣與訓練量。對我來說和平時沒什麼不同，就是把球罰進。球隊需要我，大家也同樣信任唐西奇（Luka Doncic）、信任里夫斯（Austin Reaves），在關鍵時刻扛起責任，就是我們的使命。」比賽中，詹姆斯與太陽球員布魯克斯（Dillon Brooks）多次發生肢體接觸。首節布魯克斯在籃下推擠James就已吞下一次技術犯規；第三節布魯克斯拍掉James手中球權，James情緒激動上前理論，也被吹判技術犯規。末節兩人更是在讀秒階段碰撞後發生衝突，導致布魯克斯被驅逐出場。對於兩人之間的火藥味，詹姆斯賽後直言：「我享受競爭的感覺。他會全力以赴，我也會拿出全部實力。我們會針鋒相對、互不相讓，但會盡量把握好尺度，不越界。」他強調：「只有競爭，只有競爭，這才是競爭的真諦。這裡是NBA，一切都關乎競爭，最後我們笑到了最後。」比賽最後時刻，布魯克斯命中追身三分幫助太陽超前1分，隨後在死球狀態下與詹姆斯發生胸部碰撞，裁判立刻吹判布魯克斯第二次技術犯規，直接驅逐出場，並給予湖人罰球加球權。對此，主裁判福特賽後解釋：「布魯克斯是在死球期間，對詹姆斯做出違反運動精神的身體接觸，因此被判第二次技術犯規，依規定必須驅逐出場。」在布魯克斯被驅逐後，湖人仍落後1分。詹姆斯先是投丟技術犯規罰球，但隨後在最後一波進攻中，出手三分時遭太陽主將布克（Devin Booker）防守，被裁判吹判犯規，獲得三次罰球，最終三罰兩中完成準絕殺。福特說明該次吹判：「布克在詹姆斯出手投籃時，與他的右手腕發生非法接觸，因此被判防守犯規。經過挑戰後的回放，也清楚顯示這次非法接觸。」第三節初段，詹姆斯曾因不滿判決與裁判近距離理論，外界質疑是否存在對裁判的身體接觸。對此，福特明確否認：「在即時回放審查中，我們可以檢視所有違反運動精神的行為，但本場比賽並未發現任何詹姆斯對裁判的身體接觸。」此役過後，湖人戰績來到18勝7負。根據統計，本季湖人在「關鍵時刻比賽」（最後5分鐘、分差5分內）的戰績高達9勝0負，堪稱聯盟最穩定的收官球隊之一。勝負已定，但圍繞布魯克斯驅逐與最後犯規的爭議仍持續延燒。至少從裁判報告來看，聯盟立場已經相當明確——判決依規進行，並非臨場失控。至於是否說服球迷，恐怕仍有不同聲音。