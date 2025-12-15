NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（15）日上演金州勇士客場挑戰波特蘭拓荒者，雙方激戰到最後，勇士最終以131：136落敗。柯瑞（Stephen Curry）全場轟下48分、投進12顆三分球，這是他締造歷史的一夜，但他創下紀錄卻無法率領球隊贏球，賽後關於勇士需要進行補強的討論再度升溫，也有美媒諷刺巴特勒（Jimmy Butler）太消息，要求勇士管理層為柯瑞找幫手，對此勇士總教練科爾（Steve Kerr）也表達了對巴特勒的看法。
30歲後40+次數登頂 柯瑞正式超越喬丹
比賽進行到第四節，柯瑞已轟下40分，至此他在30歲之後單場40+得分的次數來到45次，正式超越喬丹（Michael Jordan），獨居NBA歷史第一。最終柯瑞全場出賽35分鐘，26投16中、三分球19投12中、罰球4投4中，狂砍48分3籃板2助攻3抄截1阻攻，完成生涯第五次單場12顆三分球的壯舉，卻仍難挽敗局，成為典型的「空砍之夜」。
談到再次單場命中12記三分，柯瑞賽後表示這完全是比賽節奏的自然結果。「這絕非賽前能預想的事，純粹是節奏使然，」柯瑞說道，「比賽中段總會有那麼一段手感特別火熱的時刻，你會慢慢找到投籃節奏，也能真切感受到現場球迷的熱烈氛圍，這真的很有趣。」
美媒開砲：勇士能不能給柯瑞一點幫手？
在柯瑞史詩級表現卻輸球後，美國名記Kevin O’Connor在社群媒體上直言不諱，將矛頭指向巴特勒。「勇士能不能幫柯瑞找點幫手？」O’Connor寫道，「那個年薪5500萬美元、卻每晚只出手11次的傢伙（指巴特勒），已經不行了，未來也不會行。」
柯瑞本季薪資約5412萬美元，場均出手11.5次、貢獻19.3分。本場比賽他出賽35分鐘，11投3中、罰球11中10，拿下16分、7籃板、4助攻、3抄截，表現明顯與合約價值存在落差。
科爾替柯瑞緩頰：問題不只在投籃次數
賽後，勇士主帥科爾在受訪時談到柯瑞的角色與使用方式，坦言責任在教練團。「我必須想辦法讓他更多進入比賽的最佳狀態，」科爾表示，「你知道，他只有11次出手。但我不認為柯瑞的比賽價值只取決於他投了多少球，我們確實需要他的得分，也需要他的組織能力。」
科爾進一步指出，球隊今年體系運轉確實不如去年「我認為我們去年在進攻位置上做得更好，能為他創造投籃機會，」科爾說道，「我們需要回到那種對比賽的控制力，尤其是在柯瑞不在場的時候，在半場進攻中去找他、照顧好球、打亂對方防線、控制節奏，但今年我們沒有做到這一點。」
消息來源：Kevin O'Connor、TheWarriorsTalk
