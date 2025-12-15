受到「輻射冷卻」影響，明（16）日清晨新竹以北空曠地區氣溫跌破10度，中央氣象署預報員林定宜表示，周三（12月17日）東北季風增強帶來水氣，北台灣、宜蘭要注意較大雨勢，周五、周六（12月19日至12月20日）南方水氣影響，南台灣、台東降雨機率也提高，3500公尺以上高山更有下雪的機會。
輻射冷卻發威 明天清晨低溫跌破10度
林定宜指出，大陸冷氣團今（15）日減弱，但早晚受「輻射冷卻」影響，明天清晨在空曠地區、近山區仍會有10度以下低溫，包括新竹五峰、尖石、關西、苗栗都有機會，中部以北、宜蘭低溫14至16度，高溫24至26度，南部、花東低溫17至18度，高溫27度，各地晴到多雲，降雨不明顯。
周三、周四北東有大雨 周五、周六有機會下雪
林定宜提及，周三、周四（12月18日）東北季風增強，北部、宜蘭白天高溫略微下滑，整天氣溫17至25度，南台灣不受影響，但水氣明顯增多，包括基隆北海岸、宜蘭都會有局部較大雨勢，大台北地區整天也有不定時降雨。
林定宜說明，周五、周六東北季風會減弱，屆時北台灣、宜蘭氣溫回升，白天高溫24至26度，不過南方雲系北移帶來另一波水氣，南台灣、中部山區、花東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫雨，配合低溫影響，3500公尺以上高山有零星降雪、結冰的可能。
未來一周2波東北季風 早晚溫差大
林定宜提到，下一波東北季風會在周日、下周一（12月21日至12月22日）增強，北部、宜蘭白天高溫降到20至23度，早晚低溫17度左右，空曠地區再低2至3度，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東南部、恆春有零星短暫雨。
林定宜總結，未來一周台灣受到2波東北季風影響，氣溫下滑主要在白天，早晚普遍都是寒冷，且日夜溫差大；下半周水氣偏多，周三、周四北台灣有大雨，周五、周六雨勢擴大到南台灣，民眾務必留意穿著、出門攜帶雨具。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜指出，大陸冷氣團今（15）日減弱，但早晚受「輻射冷卻」影響，明天清晨在空曠地區、近山區仍會有10度以下低溫，包括新竹五峰、尖石、關西、苗栗都有機會，中部以北、宜蘭低溫14至16度，高溫24至26度，南部、花東低溫17至18度，高溫27度，各地晴到多雲，降雨不明顯。
林定宜提及，周三、周四（12月18日）東北季風增強，北部、宜蘭白天高溫略微下滑，整天氣溫17至25度，南台灣不受影響，但水氣明顯增多，包括基隆北海岸、宜蘭都會有局部較大雨勢，大台北地區整天也有不定時降雨。
林定宜說明，周五、周六東北季風會減弱，屆時北台灣、宜蘭氣溫回升，白天高溫24至26度，不過南方雲系北移帶來另一波水氣，南台灣、中部山區、花東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫雨，配合低溫影響，3500公尺以上高山有零星降雪、結冰的可能。
林定宜提到，下一波東北季風會在周日、下周一（12月21日至12月22日）增強，北部、宜蘭白天高溫降到20至23度，早晚低溫17度左右，空曠地區再低2至3度，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東南部、恆春有零星短暫雨。
林定宜總結，未來一周台灣受到2波東北季風影響，氣溫下滑主要在白天，早晚普遍都是寒冷，且日夜溫差大；下半周水氣偏多，周三、周四北台灣有大雨，周五、周六雨勢擴大到南台灣，民眾務必留意穿著、出門攜帶雨具。
資料來源：中央氣象署