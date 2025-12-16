「輻射冷卻」影響，今（16）日清晨新竹以北空曠地區氣溫跌破10度，中央氣象署表示，明（17日）東北季風增強帶來水氣，北台灣、宜蘭要注意較大雨勢，周五、周六（12月19日至12月20日）南方水氣影響，南台灣、台東降雨機率也提高，3500公尺以上高山更有下雪的機會。
今天的天氣：清晨跌破10度 日夜溫差大
12月16日今天的天氣，氣象署指出，清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度較低，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生，西半部日夜溫差較大，早出晚歸應注意適時增添衣物。
氣象署提及，今天中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東17至18度；高溫方面，中部以北及東半部24至26度，南部約27度，早晚溫差大；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：水氣增多 北部、宜蘭嚴防大雨
12月17日明天的天氣，氣象署提及，周三、周四（12月18日）東北季風增強，北部、宜蘭白天高溫略微下滑，整天氣溫17至25度，南台灣不受影響，但水氣明顯增多，包括基隆北海岸、宜蘭都會有局部較大雨勢，大台北地區整天也有不定時降雨。
一周天氣：2波東北季風影響 周五、周六雨區擴大
氣象署說明，周五、周六東北季風會減弱，屆時北台灣、宜蘭氣溫回升，白天高溫24至26度，不過南方雲系北移帶來另一波水氣，南台灣、中部山區、花東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫雨，配合低溫影響，3500公尺以上高山有零星降雪、結冰的可能。
下一波東北季風會在周日、下周一（12月21日至12月22日）增強，北部、宜蘭白天高溫降到20至23度，早晚低溫17度左右，空曠地區再低2至3度，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東南部、恆春有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
明天的天氣：水氣增多 北部、宜蘭嚴防大雨
氣象署說明，周五、周六東北季風會減弱，屆時北台灣、宜蘭氣溫回升，白天高溫24至26度，不過南方雲系北移帶來另一波水氣，南台灣、中部山區、花東有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫雨，配合低溫影響，3500公尺以上高山有零星降雪、結冰的可能。
下一波東北季風會在周日、下周一（12月21日至12月22日）增強，北部、宜蘭白天高溫降到20至23度，早晚低溫17度左右，空曠地區再低2至3度，桃園以北、東半部有局部短暫雨，東南部、恆春有零星短暫雨。