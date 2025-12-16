在這樣的背景下，樂天最終選擇由曾豪駒回任總教練，表面上是回歸熟悉軌道，實際上，卻只是止血的第一步，而又讓人摸不著頭緒，「早知如此何必當初？讓古久保續任才是最好結局。」

所幸球團成功留住威能帝，讓投手戰力仍保有競爭基礎，但這樣的補強更像是補破網，而非重新織網。更重要的是，球員與球迷真正關心的，從來不是誰坐在總教練位置，而是這支球隊是否還有清楚方向、是否尊重人、是否願意為「人」而非只為「成本」做決定

▲曾豪駒第二度升任樂天桃猿總教練，也是球團士氣重新凝結的重要人選。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

樂天桃猿上季完成中華職棒史詩級逆襲、勇奪台灣大賽冠軍後，卻未迎來紅利期，反而迅速陷入經營與決策爭議的漩渦。從宿舍、伙食等基礎照護問題，到無預警撤換冠軍總教練古久保健二，再到核心戰力黃子鵬透過自由球員機制離隊，一連串操作讓球迷錯愕，也讓球隊內部士氣受到嚴重衝擊。回顧整起換帥風波，真正引發反彈的從來不只是「換人」，而是「怎麼換」。古久保健二並非戰績失控或與球員失和的總教練，相反地，他在過去兩年成功凝聚一支歷經主力流失、外界不被看好的隊伍，並在季後賽完成下剋上封王，與選手之間建立了高度互信的革命情感。在風波擴大、軍心動盪之際，樂天最終沒有選擇空降新任日籍或外籍教頭，而是回頭找回曾豪駒，這個決定某種程度上反映出球團已意識到問題的嚴重性。曾豪駒不僅是樂天體系出身，也與現有主力球員有深厚連結，更在國家隊層級建立高度威信。對一支正處於信任危機邊緣的球隊而言，這確實是「不好選項中的最好選項」。然而，止血不等於痊癒。樂天當前面臨的問題，早已超越單一人事安排。黃子鵬離隊象徵本土投手支柱的流失，對輪值與象徵意義都是重擊；這起事件，也不免讓人聯想到2017年中信兄弟「五虎將事件」。當年，球團在缺乏完整溝通與透明說明的情況下，將多名核心球員排除於季後賽名單之外，最終導致球迷反彈、主力出走，甚至長期影響球隊文化與品牌信任。歷史經驗一再證明，當組織選擇用行政效率取代情感處理，短期或許能完成決策，但長期付出的，往往是更高昂的代價。對樂天桃猿而言，曾豪駒的回歸，或許能暫時穩住軍心，讓球隊在風暴中不至於繼續失速，但真正的考驗才正要開始。如何處理他同時擔任國家隊總教練所帶來的春訓與溝通挑戰，如何說服像林立、林泓育這樣的核心球員繼續相信這個體系，以及如何向球迷交代未來的經營藍圖，這些問題，沒有任何一紙任命書能夠自動解決。樂天這次的選擇，確實避免了最壞的結局，但也無法抹去已經造成的傷痕。如果接下來仍舊缺乏誠意溝通、反省決策過程，只靠人事回鍋作為止痛藥，那麼這次換帥，終究只會被視為一次延後爆發的危機。▲樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒升任球隊總教練，同時公布2026年教練團陣容。（圖／樂天桃猿提供）