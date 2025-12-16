我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓佳乙是元斌甥女，金泰希、徐仁國是她的師兄師姐。（圖／Story J Company）

韓佳乙是元斌的甥女 常被問「妳叔叔過得好嗎」

▲韓佳乙（左2）被問到叔叔的問題，簡短以「是的」透露元斌過得很好。（圖／YouTube@시언's쿨）

元斌神隱15多年 「高爾夫女王」公開罕見近況照

▲▼元斌跟李奈映婚後10年第一張同框照被曝光。（圖／翻攝自inbeelievable IG）

韓國男神元斌再度因「近況」成為話題，這次不是被拍到外出，而是透過親甥女、演員韓佳乙在節目中的一段對話間接曝光「過得還不錯」。韓佳乙與李施彥、旗安84、李國主一起醃泡菜時，意外被點名回答元斌近況，短短幾句「是的。」互動就讓現場笑聲不斷，也再度坐實元斌只要一被提起就能引爆討論的存在感。李施彥、旗安84、李國主、韓佳乙等人一起醃泡菜，旗安84問韓佳乙：「你最近應該很常被問吧？元斌哥過得好嗎？」韓佳乙簡短笑回：「是的。」代替叔叔回答近況還不錯。旗安84接著又問：「不過，一直被問元斌相關的問題，會不會覺得有點煩？」韓佳乙說不會啦，「只是其實大家也沒有問很多。」旗安84隨即笑說：「那元斌哥應該不會上YouTube吧？要不要來我的《인생84》一下……」透過親甥女嘗試邀約，逗笑現場。原本不知道兩人關係的李國主一臉疑惑問：「什麼？」韓佳乙則回：「我叔叔是（元斌）。」再度讓現場震驚。李國主接著開玩笑：「元斌是你叔叔？那不能讓他吃蒜頭吧。」又補一句：「如果會有壓力，我的頻道比較少人看，說不定來我這邊會比較自在？」同樣嘗試邀請元斌，笑果十足。韓佳乙於2022年透過歌手南榮珠〈다시, 꿈（再一次，夢）〉MV出道，目前與徐仁國、金泰希所屬的Story J Company簽訂專屬合約活動中，今年也曾出演李先彬、羅美蘭、金永大主演的電視劇《走到月亮為止》。而她是元斌親姊姊的女兒、元斌的甥女，元斌自2010年8月上映的電影《大叔》後，便未再以演員身分推出新作品，至今已15年未回歸本業，只持，偶爾透過近況照露面。2015年5月，他與同為演員的李奈映結束戀愛長跑，在家鄉江原道旌善的青麥田舉辦低調小型婚禮，隔年結婚7個月後迎來第一個兒子，正式升格為人父。如今，元斌與李奈映的兒子已是小學生，但元斌仍持續暫停演戲，常被以「近況代表人物」介紹。相較之下，妻子李奈映則陸續透過電影《Beautiful Days》、電視劇《羅曼史是別冊附錄》、《朴河京旅行記》，《Honor》與觀眾見面，雖然作品不算多，但始終沒離開演員本業，反觀元斌遲遲未回歸拍戲，讓外界感到可惜。「高爾夫女王」朴仁妃日前在社群上分享與朋友到慶州旅行的照片，寫道：「重新整修後的宇陽美術館真的很棒，也看了展覽，帶孩子們度假、跑美食行程都很開心。」並公開與元斌、李奈映夫妻的合照，還幽默表示：「聽說是哥哥姊姊10多年來第一次雙人合照，結果我怎麼會卡在中間。」照片中，元斌與李奈映穿著休閒，一起欣賞藝術作品，久違同框亮相。繼朴仁妃的照片之後，元斌這次又透過甥女被公開近況，坐實靠近況就能引發話題的神祕人物。📌資料來源：