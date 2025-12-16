華人影壇動作天王洪金寶，曾經和師弟成龍、元彪號稱「嘉禾三寶」，彼此時不時會聯手合作，不過現年73歲的洪金寶在抖音影片上透露，40年前和成龍一起演《龍的心》，那時他的片酬是400萬港幣，兼作導演、演員、武術指導，成龍早在《醉拳》之後就拿2000萬港幣，他不到成龍的1/4。而他在嘉禾拍戲20年，沒開什麼條件，是為了還嘉禾創辦人之一何冠昌的恩情。
洪金寶片酬與成龍差距大 在嘉禾20年為報恩
洪金寶近來和兩個兒子洪天明、洪天照合拍抖音回憶昔日拍片情形，認為自己當紅時不懂得什麼是「水漲船高」，更不擅理財，片酬遠不及成龍，認為自己的價碼不會太高。光拿兩個人都是主角的《龍的心》，他要負擔的分量更多，拿的錢不到成龍的1/4。那時也有很多人找他拍戲，但他大致上以嘉禾為主，20年都沒有特別的要求，也沒有離開。
他回憶有段時間也是沒錢、沒有工作開，就去向嘉禾的老闆何冠昌提預借薪水，一個月借4千港幣，何冠昌也無條件就給錢，洪金寶借了一年，之後開始有工作，慢慢再把錢還清，這個恩情讓他記在心裡，他拍的片也大都被嘉禾視為重要製作，維持了20年的合作關係。
洪金寶自認沒有虛榮感 不太把自己當回事
演藝界大家愛比較，片酬、排名、戲分、地位等等，幾乎比都比不完，洪金寶被問到多年來有沒有一種「飄起來」的虛榮心，笑稱自己身體比較胖，飄不起來，後來也沒有那個虛榮感，不過就是生活變得好一點，想買的東西可以買得到。
所謂的演藝圈光環，除了紅牌藝人收入較高，還有可能所到之處都有影迷包圍，有些人很享受，有些人覺得很打擾。洪金寶是不介意出門被很多觀眾認出來，覺得做很好才會有人來包圍，他是喜歡的，但來打個招呼就行了，死纏著便是騷擾。
他自己在影片下方留言：「紅了一堆人圍着你，不紅沒人在乎你是誰。這個道理我早就想通了。所以別太把自己當回事，但也得把自己該做事做到最好。今天的一切，都是觀眾給我的，得對得起他們。」
資料來源：洪金寶抖音
