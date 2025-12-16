我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市陳先生向媒體投訴，12日和家人到五花馬台中學士店用餐，點了水餃、牛肉捲餅等餐點，吃了一半驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店家表示應是店員未確實清理砧板，才會引來小蟲，當場退費並承諾改善。台中食安處表示，已經錄案並派員前往稽查，若查獲違規仍未改善，將依《食安法》處以新台幣6萬元以上罰鍰。陳先生日前向媒體投訴，上星期五晚上他帶家人到五花馬台中學士店用餐，點了400多元的水餃、餡餅、牛肉捲餅、小菜。餐點吃到一半時，在牛肉捲餅盤上面，發現一隻仰躺著、油膩膩的小蟑螂，家人當場將嘴裡食物吐出來。事後發現該分店Google評論只有2.7顆星，不少人留言指曾在餐點中發現蟑螂。五花馬台中學士店店長向媒體解釋，店員處理上一位客人的熟食後，可能未將砧板清理乾淨，餅皮殘渣引來蟑螂等小蟲，他已要求店員每次使用砧板一定要清理乾淨，避免類似情況再度發生，並當場向客人致歉，表示願重做一份餐點，客人拒絕後已現場退費。台中市食品藥物安全處說明，有關民眾反映於五花馬台中學士店用餐時，餐點內疑似發現病媒，食安處已完成錄案，將派員前往現場稽查，稽查重點包含餐飲作業環境、食材儲存及病媒防治等食品良好衛生規範準則相關項目；若查獲違規，將要求業者限期改善，複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒市民，若遇到餐飲衛生疑慮，可檢具照片、影片等相關事證，透過台中市政府陳情整合平台進行通報，食安處接獲後將儘速依規查處，共同維護餐飲衛生與市民食安。