網紅Andy（王崇睿）、家寧今年3月因財務及情感糾紛對簿公堂、鬧上法院，家寧也以群海公司監察人身分，對群海負責人、媽媽曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟，今（16）日新北地方法院傳喚曾淑惠、張家寧和Andy到庭調解，家寧、Andy有機會在法庭同框，並且站在同一陣線。家寧「大義滅親」心情卻似乎未受到影響，昨日仍在Threads上分享雞湯文，寫道：「生活是一個個習以為常的碎片組合而成，也是無數的愛心與溫柔，在日復一日中慢慢累積。」並在留言區貼出新片連結，努力挽救崩跌的觀看數。
家寧大義滅親吿媽媽 今出庭調解
家寧對於捲入頻道收益的侵占爭議，曾強調自己沒有侵占任何人的錢，並以群海公司監察人身分，對媽媽、同時也是群海負責人的曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟，以保障公司權益。家寧今日將出庭調解，昨日她在社群上分享一段文字，PO出個人雪景照，表示：「生活是一個個習以為常的碎片組合而成，也是無數的愛心與溫柔， 在日復一日中慢慢累積。偶爾出現的新鮮與好奇，像每年的初雪。」
家寧新片觀看數崩跌 上架2天僅7000人觀看
另外，她也PO出個人嘗試無人火鍋的影片，直呼：「先溫暖你的胃和眼睛。」即使陷入爭議也不忘宣傳頻道新片。事實上，家寧與Andy撕破臉後，人氣一夕間跌落谷底，不僅頻道「秘月期POPOO」訂閱數僅有7.34萬人，與Andy的247萬人相差甚遠，新片上架2天也僅有7000人觀看，也難怪必須積極宣傳。
家寧「大義滅親」告媽媽Ａ錢行為，先前被問到心情是否複雜？她只回答謝謝兩字，並未多解釋就離開，而律師低調表示案件交給法院來依法審理，家寧是履行她公司監察人的職責。
資料來源：家寧Threads
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
