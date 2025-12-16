我是廣告 請繼續往下閱讀

高虹安涉嫌詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今天二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，台灣民眾黨秘書長周榆修聽完宣判後回應，高虹安沒貪污，希望民進黨停止雙標，停止用司法追殺政敵、撕裂國家。周榆修說，今天高院判決很清楚明白昭告台灣社會，高虹安市長沒有貪污，我們也希望民進黨政府已經把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式再度把這個國家陷入混亂。周榆修表示，這幾年來從這個案子開始，用這樣追殺的方式對高虹安，對她來講一定是個煎熬，所以要再度強調，今天的判決很清楚，她沒有貪污、她不是貪污犯。