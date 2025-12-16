入冬冷氣團、東北季風南下導致氣溫驟降，薑母鴨、羊肉爐成為民眾聚餐最佳選擇，不過營養師趙強表示，近期在心臟內科加護病房遇到不少心肌梗塞患者，發作前吃過「薑母鴨、羊肉爐」等料理是一大共通點，提醒民眾絕不能忽視「酒精殘留」和「大量油脂」帶來的健康威脅。
天氣變冷狂吃薑母鴨 加護病房患者增多
趙強透過臉書粉專「趙強營養師這樣說」指出，天氣開始變冷，大家開始吃起麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等大量加酒的料理，但料理中加入酒會降低血液循環，還會帶來大量油脂，近1個月出現不少心肌梗塞的個案，發作前都吃了這類料理，尤其對患有心臟病、高血壓、高血脂病史者，「還是別吃這類食物比較好。」
酒精無法透過烹調去除 三高患者務必小心
趙強說明，添加酒類烹調的料理，即使點火燒過，也「不能將酒精完全去除」，研究報告顯示，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，還可能殘留75%的酒精量，就算長時間燉煮90至150分鐘，依舊會殘存5％至20%的酒精量，無法完全揮發。
宇平診所心臟內科醫師劉中平強調，在每年冬季，臨床門診上都有出現吃完薑母鴨或羊肉爐後，當天就出現心肌梗塞或心臟劇烈疼痛的病例，其中許多病人都是因為喝下含人參的「高湯」，導致血壓急速飆高，建議民眾在立冬進補時，應將高湯最上層的油撇掉，避免攝取過多油脂，更好的做法，就是只喝一碗湯就好。
進補過頭只會有反效果 醫教薑母鴨怎麼吃
劉中平提及，動物內臟類、蝦蟹類、蟹黃等都是高膽固醇食材，加上聚餐時飲酒會讓血壓出現波動，兩者共同影響下，就會大幅降低血液循環功能，甚至衍生為血液凝固、腦中風；民眾也需避免烹調前有「煎炸過」的食材，例如魚肉被視為很健康的食物，但只要有煎炸過，「再好的油都會變不好的油。」
劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐確實進補，但補過頭風險更大，尤其是三高族群，以及有心臟病、腦中風病史的族群，因為天氣冷血管收縮，血壓本來就會攀高，在進補上一定要適量；痛風族群也要留意高湯、蝦蟹、啤酒、香菇等攝取量，因為這些食材尿酸高，都有加重病況風險。
資料來源：趙強營養師這樣說
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙強透過臉書粉專「趙強營養師這樣說」指出，天氣開始變冷，大家開始吃起麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等大量加酒的料理，但料理中加入酒會降低血液循環，還會帶來大量油脂，近1個月出現不少心肌梗塞的個案，發作前都吃了這類料理，尤其對患有心臟病、高血壓、高血脂病史者，「還是別吃這類食物比較好。」
趙強說明，添加酒類烹調的料理，即使點火燒過，也「不能將酒精完全去除」，研究報告顯示，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，還可能殘留75%的酒精量，就算長時間燉煮90至150分鐘，依舊會殘存5％至20%的酒精量，無法完全揮發。
宇平診所心臟內科醫師劉中平強調，在每年冬季，臨床門診上都有出現吃完薑母鴨或羊肉爐後，當天就出現心肌梗塞或心臟劇烈疼痛的病例，其中許多病人都是因為喝下含人參的「高湯」，導致血壓急速飆高，建議民眾在立冬進補時，應將高湯最上層的油撇掉，避免攝取過多油脂，更好的做法，就是只喝一碗湯就好。
劉中平提及，動物內臟類、蝦蟹類、蟹黃等都是高膽固醇食材，加上聚餐時飲酒會讓血壓出現波動，兩者共同影響下，就會大幅降低血液循環功能，甚至衍生為血液凝固、腦中風；民眾也需避免烹調前有「煎炸過」的食材，例如魚肉被視為很健康的食物，但只要有煎炸過，「再好的油都會變不好的油。」
劉中平提醒，薑母鴨、羊肉爐確實進補，但補過頭風險更大，尤其是三高族群，以及有心臟病、腦中風病史的族群，因為天氣冷血管收縮，血壓本來就會攀高，在進補上一定要適量；痛風族群也要留意高湯、蝦蟹、啤酒、香菇等攝取量，因為這些食材尿酸高，都有加重病況風險。