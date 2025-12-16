我是廣告 請繼續往下閱讀

高虹安詐領助理費案，從一審的7年4月改判6月，徹底否決檢方與一審認定的貪污重罪，從司法實務經驗觀察，上訴審法官若不認同原審判決、有意撤銷改判，通常會歷經較多次開庭攻防，本案「」的風向球，其實從高等法院合議庭即可預判，二審法官已形成心證，立委助理費本質上屬於撥款給立委、再分配給助理的補助款，只要高虹安沒從中賺取個人私利，就無法以貪污罪論斷。二審去年11月4日開過一次庭之後，合議庭調閱200多件案情類似的判決，認為《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條明訂直轄市議員至少聘用6名助理、每月助理補助費的上限是32萬元；縣市議員至少聘用2名助理、每月助理補助費上限是16萬元；《立法院組織法》第32條第1項規定立委可聘用8到14名助理，但對於「助理費及辦公事務預算」有多少錢可用，並不像地方民代有訂出精確的數字，只說每年應編列「一定數額」。合議庭指出，，但中央與地方民代的助理從制度設計到性質都不相同，在本案可能適用《立法院組織法》的情況下，恐怕會違反法律的明確性原則，也跟公職人員身分應受到制度性保障的意旨不符，牴觸憲法第18條「人民有應考試服公職之權」的規定，因此在今年1月裁定停審，並向憲法法庭聲請宣告《立法院組織法》第32條第1項違憲。雖然憲法法庭在2月7日駁回聲請，高院拿回案子後必須繼續審理，但從釋憲聲請意旨已可推敲，二審合議庭對於繼續沿用一審的法律見解有極大疑慮，才希望透過釋憲釐清。高虹安引用前總統，公務支出大於所得就代表無不法的犯意，但一審法官指出，「大水庫理論」源自，兩者的基礎事實相差很多，因此否決高虹安的主張。北院除了認定高虹安主觀犯意明確，也不採信她辯稱曾多次向行政主任黃惠玟確認助理費制度是合法的，，被合議庭判定她明知違法。對於，高虹安辯解這是「合法處分私人財產」，一審合議庭也不認可，因為但一審這些重判關鍵，到了二審都被捨棄，高院法官，合議庭認為這正足以表示高虹安並無貪污犯意。，《刑法》214條規定：「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」，與一審重判她的《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物罪」7年起跳的刑度比起來可說相去甚遠，「使公務員登載不實」罪實務上判決超過6個月、不得易科罰金的情形並不多，高虹安判刑6月可易科罰金18萬元，毋須入獄，可復職新竹市長，讓從政之路起死回生。