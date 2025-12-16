我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧廣仲今（16）日出席公益記者會，談及自己過去曾因為霸凌而有低潮，他想鼓勵所有同遭遇的小朋友們，每個人都有自己的生命任務，不需要因此放棄生活。（圖/記者李欣恬攝影）

金曲歌王盧廣仲今（16）日上午出席公益活動「傳愛過好年」，向來給人正能量印象的他，罕見吐露童年曾遭校園霸凌的陰影，他表示曾經身上有傷，不敢也不想跟爸爸媽媽說，一度不知道該如何是好，後來靠著打籃球、玩音樂走出來。他表示，希望以過來人的心情，給所有遭遇霸凌事件的小朋友們力量。盧廣仲表示，小時候個性內向，曾因為被霸凌搞得滿身是傷，卻不敢告訴父母，只能獨自承受。直到後來透過運動與音樂慢慢建立自信，才走出灰暗期。他表示，成長階段，難免會遇到被欺負的事，他希望告訴有同樣處境的孩子們，每個人生命都有自己的任務，不要輕易放棄。盧廣仲回憶起那段被霸凌的時光，他表示雖然時間不長，但對心靈造成不小衝擊。為了排解情緒，他找到了一位同樣在學校被霸凌的鄰居好友，「我們每天放學就一起打籃球，算是一種互相取暖。」他分享了自己建立自信的獨特心法，就是每天設定小目標。例如：打籃球時設定「投進50顆球就是50分」，透過一顆一顆球的累積，告訴自己「其實我可以完成一些事情」。這種正向循環，讓他慢慢相信自己，也成為日後站上舞台的養分。除了運動，音樂是盧廣仲另一個自信來源。他笑說小時候會在家裡偷偷唱歌，發現自己聲音跟原唱很像，便產生了成就感。談到出道的轉變，盧廣仲表示，早期在舞台上必須抱著吉他，因為吉他對他而言就像「面對世界的盔甲」與防護罩。但經過多年的歷練，現在的他已經能夠放下吉他，單純拿著麥克風演唱，「我覺得我應該要成長，放下這個防護罩，展現出新的樣子給歌迷看。」剛從澳洲回來的盧廣仲，心情顯得相當不錯。被媒體問是否有豔遇或是有女朋友？他機智地將話題轉回公益活動：「我們今天還是聚焦在讓小朋友過年前拿到紅包啦，社會需要正向循環。」採訪尾聲媒體打趣問到他之前在直播時提及，招牌蓬鬆髮型其實是假髮，盧廣仲幽默回應：「有些事情看破不說破，真真假假啦。」經紀人在一旁補充說是開玩笑，頭髮是真的。盧廣仲表示，接下來將繼續投入新專輯的創作與收歌，跨年則會現身台中演出，希望以歌聲陪伴大家迎接新的一年，也呼籲大眾有能力時不忘分享資源，幫助弱勢孩童建立自信。