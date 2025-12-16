我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳喬恩在IG公開豪宅內部衛浴區裝的烤箱。（圖／陳喬恩IG@iam_joechen）

46歲女星陳喬恩在2022年與小9歲的馬來西亞藝術家Alan（曾偉昌）結婚後，依然非常忙碌，戲劇邀約不斷。但就算再忙，陳喬恩依舊常常與粉絲分享生活點滴，昨（15）日還罕見曝光自己豪宅的內部裝潢，竟在衛浴區裝了檜木烤箱，對此，陳喬恩還超滿意喊：「當初堅持要裝烤箱真是明智啊」。陳喬恩昨日在IG限時動態罕見PO出自家裝潢，「感謝我家的檜木烤箱，檜木的味道好治癒、大爆汗很舒服，感覺身體在排毒，充滿檜木香，當初堅持要裝烤箱真是明智啊」。只見照片中，陳喬恩在衛浴區內的一側，設置了檜木烤箱的空間，以原木木板包覆，內部還有加熱的設備以及防護木柵。另一邊以大片的玻璃窗相隔，可看到有浴缸，上方擺放多個洗漱用品，白色布置看起來簡約又乾淨。陳喬恩與老公曾偉昌是透過節目《女兒們的戀愛2》結緣，並在2022年登記結婚、2024年於馬來西亞蘭卡威補辦夢幻海島婚禮。不料婚後卻爆出多個謠言，還有人傳陳喬恩一開始很看不上、甚至嫌棄男方，直到看到曾偉昌在馬來西亞的豪宅，才秒變臉，露出開心笑容。而日前，夫妻倆一起登上中國夫妻綜藝《天聲一對》，也聊到謠言這件事，陳喬恩透露當下得知時，不是生氣而是無奈，但她也非常樂觀表示：「這就是我們的行業所要承受的一部分，我只能想說算了，當一個娛樂大家的話題」。除此之外，陳喬恩還透露最近從好友那裡聽到的最新謠言，「我一個好朋友跟我講：『我跟妳說妳先生在外面有一個私生子，已經帶回家，妳婆婆也默許了』」。沒想到陳喬恩不但不生氣，還開玩笑回友人：「是男的還女的？」曾偉昌搞笑表示連自己都沒聽說過，陳喬恩當時還故意質問老公：「你的私生子是男的還女的？」夫妻倆的可愛互動讓大家笑翻。