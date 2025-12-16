我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉（如圖）今（16）日出席記者會，席間提及女兒離來的原因，她哽咽表示，女兒不是輕生，而是意外跌倒離開。（圖／記者嚴俊強攝影）

台語歌后龍千玉女兒在2012年驟逝，成為她心中永遠的痛。當時外界傳言女兒是因感情問題而選擇輕生，這讓身為母親的龍千玉承受輿論壓力與悲痛。事隔多年，龍千玉今（16）日在記者會上吐露真相，澄清女兒其實是因為意外滑倒離世，並非輕生。她哽咽表示，這個真相讓她心中寬慰許多，「因為知道她不是拋棄媽媽離開」。龍千玉表示，經過檢警調查，後來確認女兒是因為在家中不慎滑倒，頭部撞擊地面的撞擊點正好是要害，導致昏迷後趴臥在地，最終不幸離世。龍千玉表示，得知意外真相時，對她而言是心情複雜的救贖。如果是輕生，身為母親會覺得被孩子拋棄或不要了，那種被遺棄的自責感會跟隨一輩子，她語帶哽咽表示，「至少我知道，她不是不要媽媽，她不是故意要離開我。」近10多年來，龍千玉經歷女兒驟逝，還有兒子在澳洲遇車禍墜谷的接連打擊，後來兒子康復後娶媳婦，她很欣慰。近年來，她透過修習佛法，學習轉念與放下。她表示，會帶著愛，繼續在歌壇與人生路上堅強走下去。今日在記者會現場，龍千玉也一直感謝到場的所有人。她表示，即將到來的演唱會，她會全力以赴準備，希望帶給粉絲出其不意的驚喜。龍千玉《男人情女人心演唱會》將於2026年4月25日，在台中中興大學惠蓀堂登場。