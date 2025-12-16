YG超人氣女團BABYMONSTER將於明年初1月2日、3 日首登台北小巨蛋連唱兩2天，也宣布12月17日釋票讓歌迷把握最後搶票機會，今（16）日加碼公布將於12月25日（四）～12月31日（三）在松山文創園區5號倉庫開設快閃店《BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI》，為台灣MONSTIEZ（官方粉絲名）獻上獨一無二的聖誕約定！
BABYMONSTER小巨蛋開唱 聖誕節加碼舉辦快閃店
BABYMONSTER快閃店《BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI》將於12月25日（四）至12月31日（三）在松山文創園區5號倉庫期間限定登場，入場採事前預約制，將於12月22 日（一）開放線上預約申請。更多關於預約方式、商品資訊與現場規劃細節將於近期公布，請持續關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群更新。
此次快閃店以「台北限定」為核心，有別於其他城市場域，特意打造多個沉浸式拍照空間與互動裝置，並特別展出成員們親筆寫下，獻給台灣粉絲的甜蜜中文留言，搭配日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯《WE GO UP》與情境式場景，讓台灣粉絲驚喜走進BABYMONSTER的獨特世界觀。
現場也同步設置主題拍貼機、MV打卡牆與多組拍照點，就是要打造專屬於台北的年末快樂體驗！周邊商品部分則推出多項全新設計，包括台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS即可拍相機等鐵粉必收品項外，也特別為台北場推出獨家限定的「滿額贈成員卡」，勢必成為本次活動最受矚目的收藏亮點。
📌BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI資訊
日 期：2025年12月25日（四）～2025年12月31日（三）
營業時間：10：00 ～ 20：00
地 點：松山文創園區5號倉庫
地 址：台北市信義區光復南路133號
