味全龍後援投手林凱威今（16）日出席「2026台日棒球國際交流賽」今（16）日開賽記者會，被問到明年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），林凱威表示有收到中華隊邀請，並確定會出席集訓，他坦言，心中有高度意願替國家隊效力。更表示，想要與大谷翔平一較高下。林凱威去年入選世界12強賽，在冠軍賽最後1局登板，替中華隊守下最後3個出局數，奪下隊史首座一級國際賽事冠軍。本季林凱威出賽35場，拿下14次中繼、3救援，防禦率3.82。林凱威證實，已經收到中華隊徵詢，且答應參加集訓，他表示，去年因為狀況不錯，季末入選國家隊，很榮幸代表國家參賽，還拿到冠軍。他希望明年集訓能將狀態調整到最好，並得到教練團認可，入選最終名單。林凱威直言，對於經典賽有非常強烈的參賽意願，「因為我上屆年沒有機會，也想要挑戰看看，在不一樣的舞台。」談到最想交手的打者，林凱威馬上回答是大谷翔平，「因為他就是現在最強的選手。能對到他也是蠻幸福的一件事情。」不過他笑說，還沒想到怎麼解決大谷，要看當下的狀況。林凱威認為，經典賽強度一定會比12強還高，「有很多大聯盟選手參賽，我也相信台灣選手跟他們不分上下，盡全力去打每場比賽。」為了備戰經典賽，林凱威維持自主訓練，預計1月9日赴日進修，並趕在中華隊開訓前回台報到。他指出，此次赴日想理解投球技術與身體素質有美有比過往更好。不過林凱威也說，12強與經典賽的調整方式不同，「還是會按照自己的步調走，該做什麼就做。」並表示，休賽季的訓練非常重要，「我有自己的課表，跟球隊體能教練分享。」他坦言，去年因為打12強，休賽季比較晚結束，今年也正常時間開季，身體的負荷就沒那麼好，導致出現傷痛，因此明年季前的訓練、調整非常重要。