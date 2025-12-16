我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026台日棒球國際交流賽」今（16）日舉辦開賽記者會，日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊將於明年2月25日至28日來台打交流賽。中職會長蔡其昌相當感謝棒協理事長辜仲諒支援國家隊，替備戰經典賽的中華隊找尋熱身賽對手。軟銀隊首席棒球總管（CBO）城島健司透過影片向台灣球迷打招呼，還說忘不掉炒空心菜、滷肉飯等台灣美食。太平洋聯盟雙雄軟銀隊、火腿隊將在明年2月25至28日來台交流，軟銀隊在2月25日、26日晚間7點交手中信兄弟與中華隊，火腿隊在27日、28日下午3點交手中華隊、與味全龍。中職會場蔡其昌在致詞時，相當感謝中華棒協理事長辜仲諒大力支持，「每年國家隊比賽前，聯盟都會邀請交流賽，這次辜理事長往返奔波，促成我們心中的期待火腿隊與軟銀隊，這是我們心中設定的目標。」蔡其昌說，辜仲諒一次邀請日職雙雄來台，讓聯盟減輕找交流賽的負擔，可以專心組訓、備戰經典賽。軟銀隊CBO城島健司與火腿對CBO栗山英樹也透過影片與台灣球迷打招呼。城島回憶，自己曾在2002年來台參與「海外試合」，他笑說已忘記當時比賽內容，但忘不掉台灣球迷的熱情，「我發現台灣球迷對日職超級了解，也對日本人非常親切，從機場到球場，許多人找我簽名，我才知道我在台灣有人氣。」城島難忘台灣夜市美食，像是炒空心菜與滷肉飯，「我一口氣吃了好幾碗滷肉飯。」栗山英樹說，「能再次來台交流，真的非常開心。去年台灣在12強奪冠，帶來的震撼與感動，我到現在都還記得非常清楚，大家準備迎接經典賽了嗎？在迎接日本武士隊之前，希望能與大家展開一場有收穫的比賽。」