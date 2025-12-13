今年剛奪下「日本一」的日本職業棒球（NPB）豪門福岡軟銀鷹隊，日前雖簽下「龍之子」徐若熙，但在洋投補強上仍不滿足，根據多家日媒報導，軟銀隊與前阪神虎洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）進入談約最後階段，高機率網羅這名前大聯盟好手。軟銀隊王牌莫內羅（Livan Moinelo）明年不佔洋將缺，也此在洋投的調度上會更加彈性、充足。
杜普蘭提爾拒絕阪神續約 高機率轉戰軟銀
據《體育報知》、《西日本體育》報導，軟銀高機率簽下前阪神虎投手杜普蘭提爾，杜普蘭提爾過去曾效力響尾蛇隊，今年跨越太平洋，來到日職發展，本季出賽15場，繳出6勝3敗、防禦率1.39的成績。另外送出113次三振，三振率高達11.22，是阪神隊今年能拿下中央聯盟冠軍的一大功臣。
季末未被阪神隊放入保留名單，因此成為自由球員，阪神雖然想與杜普蘭提爾談續約，其他日職球團也有意網羅，但都遭到婉拒，基本上杜普蘭提爾加入軟銀隊已經成為定局，雙方的談約已進入最後階段。
網羅徐若熙還不夠 軟銀休賽季積極補強洋投
📍MLB／軟銀補強徐若熙後 目光看向前橫濱左投！卻遭白襪「攔胡」
軟銀隊在休賽季積極補強先發投手戰力，主力投手有原航平成為自由球員，轉隊機率高，東浜巨行使國內FA，目前動向仍未定，為了不讓先發輪值崩盤，軟銀在洋投補強上砸重本，日前以5年15億日幣（約5億新台幣）網羅徐若熙。
軟銀隊成功補進「龍之子」後，將目光看向前橫濱DeNA隊左投凱伊（Anthony Kay），但凱伊決定返美，與白襪隊簽下一紙2年1200萬美元（約3.75億新台幣）。杜普蘭提爾接在凱伊之後，成為軟銀隊的重點補強對象。由於王牌投手莫內羅明年不佔洋將缺，軟銀隊在洋投調度上會更加彈性。
若杜普蘭提爾順利加盟，扣掉不佔洋將缺的莫內羅，軟銀隊將擁有徐若熙、歐蘇納（Roberto Osuna）、赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、史都華（Carter Stewart Jr.）等充足的洋投戰力。
