日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊日前在簽下味全龍「龍之子」徐若熙，開始進行第2波洋投補強，將目光鎖定前橫濱DeNA隊左投凱伊（Anthony Kay）與阪神虎隊右投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）。但根據MLB官網報導報導，芝加哥白襪隊與凱伊簽下一紙一紙2年1200萬美元（約3.75億新台幣）的合約，相隔3年重返大聯盟舞台。
凱伊曾有5年大聯盟資歷 去年前往日職掏金
現年30歲的凱伊出身紐約，2016年選秀首輪第31順位加入紐約大都會隊，之後輾轉效力紐約洋基隊、波士頓紅襪隊以及多倫多藍鳥隊。前往日職發展前，凱伊有5年大聯盟資歷，出賽44場（7場先發），拿下4勝2敗，防禦率5.59。
凱伊擁有超過150公里的速球，搭配滑球、變速球等武器，去年離開美職體系，橫跨太平洋前往日職掏金。凱伊首年拿下6勝9敗，防禦率3.42，本季成績更上一層樓，奪下9勝6敗，防禦率1.74排名聯盟第2位，扛起橫濱隊先發輪值，助隊連續4年打進A段班。
軟銀將目光看向凱伊 卻遭白襪「攔胡」
以凱伊今年的成績，自然成為休賽季他隊補強的目標之一，本季奪下日本一的福岡軟銀鷹，目前面臨先發主力流失的情況，過去3年共拿下38勝的有原航平已成為自由球員，存在轉隊的可能性。為了挑戰洋聯優勝3連霸，軟銀隊的先發投手補強成為重點，擁有日本實績的凱伊自然成為首要目標之一。
休賽季軟銀隊將徐若熙視為首要補強目標，但仍持續追蹤凱伊與阪神虎隊31歲投手杜普蘭提爾。不過根據MLB官網報導，凱伊與白襪隊簽一下一紙2年1200萬美元（約3.75億新台幣）的合約，相隔3年重返大聯盟舞台，不過白襪隊尚未正式簽下凱伊。
更多大聯盟新聞：
MLB／藍鳥積極補強！塔克現身訓練基地 傳近期將提出正式報價
MLB／世界大賽G7英雄羅哈斯1年續留道奇！2027年退休後球團有規劃
