美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明星外野手塔克（Kyle Tucker）在休賽季後成為自由球員，掀起多支球隊搶人大戰，根據《Fansided》記者莫瑞（Robert Murray）塔克昨（3）日現身藍鳥位於佛羅里達的訓練基地，外界也預期藍鳥近期將對塔克提出報價。
藍鳥積極補強 塔克成下一個目標
藍鳥今年在世界大賽與洛杉磯道奇鏖戰7場後，最終以3：4落敗無緣世界大賽冠軍，休賽季藍鳥也積極補強，先是以7年2.1億美元（約合新台幣65億）簽下強投西斯（Dylan Cease）隨後又以3年3000萬美元（約合新台幣9億）簽下龐斯（Cody Ponce）
若藍鳥成功簽下塔克，外界推測這可能迫使游擊手畢歇特在未來被交易，以解決外野與內野位置輪替的壓力。然而，塔克若加盟藍鳥，勢必將成為今年休賽季最大手筆之一。
塔克身手全方位 引多隊搶人大戰
此外，報導也指出藍鳥仍積極尋覓巨星，以彌補前兩年錯失大谷翔平、索托（Juan Soto）的遺憾。而莫瑞也強調塔克現身藍鳥基地並不代表接近簽約，但明顯透露雙方已互有興趣。
塔克現年28歲，本季在小熊出賽136場，繳出0.266 打擊率、4.6WAR的全能表現。他生涯已入選4次全明星、2次銀棒獎，也曾是MVP前五名候選人、並拿下金手套獎，是聯盟最全面的外野手之一。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
藍鳥今年在世界大賽與洛杉磯道奇鏖戰7場後，最終以3：4落敗無緣世界大賽冠軍，休賽季藍鳥也積極補強，先是以7年2.1億美元（約合新台幣65億）簽下強投西斯（Dylan Cease）隨後又以3年3000萬美元（約合新台幣9億）簽下龐斯（Cody Ponce）
若藍鳥成功簽下塔克，外界推測這可能迫使游擊手畢歇特在未來被交易，以解決外野與內野位置輪替的壓力。然而，塔克若加盟藍鳥，勢必將成為今年休賽季最大手筆之一。
塔克身手全方位 引多隊搶人大戰
此外，報導也指出藍鳥仍積極尋覓巨星，以彌補前兩年錯失大谷翔平、索托（Juan Soto）的遺憾。而莫瑞也強調塔克現身藍鳥基地並不代表接近簽約，但明顯透露雙方已互有興趣。
塔克現年28歲，本季在小熊出賽136場，繳出0.266 打擊率、4.6WAR的全能表現。他生涯已入選4次全明星、2次銀棒獎，也曾是MVP前五名候選人、並拿下金手套獎，是聯盟最全面的外野手之一。
資料來源：《The Sporting News》