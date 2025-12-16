我是廣告 請繼續往下閱讀

近年跨國詐騙型態不斷翻新，受害與涉案地點也逐漸擴散到以治安良好著稱的國家。外交部表示台灣日本關係協會近日提醒，已有不少年輕國人因誤信海外打工資訊而赴日被騙，情況顯示詐騙風險正從過往熟知的地區東南亞，轉向新的國家與手法。台灣日本關係協會副秘書長林郁慧於今（16）日指出，我國駐日館處自今年初以來，頻繁接獲日方通報有國人在日本涉嫌詐騙遭到查緝，案件數量明顯攀升。她呼籲國人務必提高警覺，對網路上標榜「免費赴日旅遊兼打工」、「輕鬆賺快錢」的廣告保持高度懷疑，避免因一時貪念觸法。日本社會近年也深受所謂「暗黑打工」（闇バイト）問題困擾。根據」《每日新聞》報導，當天刊出社論指出，這類犯罪是網路世代下的新型態產物，多透過社群媒體招募，以高報酬、快速入帳等話術吸引應徵者，實際內容卻往往涉及詐騙、運送贓款等非法行為，已成為警方與政府必須正視的社會問題。林郁慧在外交部例行記者會中進一步說明，部分涉案國人是誤信招募訊息，被告知可「免費到日本旅遊順便打工」，卻在不清楚實際工作內容的情況下，違反日本法律。她強調，國人赴海外工作應事先確認合法性，並尊重當地法規，以免因認知不足付出沉重代價。她也指出，今年案件數的成長幅度相當驚人。2023年僅有4人、2024年為5人，但今年截至目前已累計50人，呈現「爆炸性增加」。當日方通知我國駐日館處時，台方會依領事探視權提供必要協助，例如聯繫家屬、說明司法程序等。林郁慧分析，數字暴增的背後，一方面是國人對東南亞打工詐騙已有警覺，卻低估日本相關風險；另一方面，也確實存在明知違法仍鋌而走險的個案。她提醒，海外並非犯罪的避風港，任何看似過於輕鬆的賺錢機會，往往伴隨極高的法律與人生風險。