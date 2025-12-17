我是廣告 請繼續往下閱讀

本季休賽季，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）市場出現一股引人注目的趨勢，曾在韓國職棒KBO打出佳績的外籍球員，接連重返MLB。這樣的現象，也讓韓國媒體忍不住高調宣稱：「外籍球員的逆輸出，與其說是日本，不如說是韓國。」韓媒《朝鮮日報》報導指出，近期多名曾在KBO效力的投手相繼獲得大聯盟合約，顯示MLB球團對於KBO舞台的評價與關注度正持續升高。12月9日，投手德魯·安德森（Drew Anderson）從SSG登陸者轉戰底特律老虎，簽下1年700萬美元合約；同日，待過中華職棒的韓華投手瑞恩（Ryan Weiss）也以1年260萬美元加盟休士頓太空人。12月11日，在韓華鷹橫掃個人獎項、勇奪年度MVP的科迪·龐塞（Cody Ponce），則與多倫多藍鳥簽下3年3,000萬美元合約。此外，37歲老將梅瑞爾·凱利（Merrill Kelly）也成為韓媒口中的「代表性成功案例」。他曾在2015至2018年效力KBO（當時的SK飛龍），之後重返大聯盟站穩輪值，今冬更與德州遊騎兵完成2年4,000萬美元續約。《朝鮮日報》直言：「凱利在KBO完成蛻變，從平凡小聯盟投手，成長為完成型投手，這正是KBO能夠幫助球員升級的最佳證明。」報導進一步指出，雖然Anderson與Ponce都曾有NPB經歷，但「真正引爆大聯盟興趣的，是他們在KBO繳出的壓倒性成績」。韓媒強調：「明確的事實是，在KBO打出比NPB更出色成績的外籍球員，反而更容易獲得MLB球團的大合約。這本身就證明了大聯盟的評價方向。」不過，這樣的論調也立刻引發日本球迷強烈反彈。多數留言直言，KBO整體競爭水準仍低於NPB，外籍球員能在韓國打出亮眼成績，本就理所當然。有日本球迷諷刺表示：「在介於MLB與3A之間的NPB只打出普通成績，不如去KBO刷爆數據來得吸睛。」也有人直言：「如果未來這些KBO出身的投手在MLB接連失敗，這股熱潮很快就會退燒。」另有球迷反問：「KBO曾號稱出現『韓國的Ichiro』『最強守護神』『連兩年50轟』，結果在MLB真正成功的又有幾人？」也有較為中立的聲音指出，KBO的比賽節奏與打擊取向，確實較接近MLB，對投手來說轉換成本較低；但更多日本球迷仍認為，聯盟強度才是大聯盟評估的核心依據。隨著越來越多KBO經歷球員獲得大聯盟合約，這場「KBO vs NPB，誰更適合作為MLB跳板」的論戰，短期內恐怕仍難平息。