我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱志宇（如圖）曾入圍金馬獎新人獎，近期他給自己新挑戰，發行單曲〈曇花〉，希望奮力一搏，人生無悔。（圖／邱志宇提供）

曾入圍金馬獎最佳新演員的男星邱志宇，今（16）日舉辦新單曲〈曇花〉發表會，好友黃鐙輝、音樂人左光平特地現身站台力挺。邱志宇表示，他為了圓音樂夢，賣光手中持有的ETF股票，到膠囊旅館當清潔工，甚至要處理牆上乾掉的經血，湊足了6位數才發片，黃鐙輝聽了既心疼又佩服，直呼：「你是拿命在做音樂！」邱志宇表示，為了製作這首單曲及拍攝MV，前後大約花費6位數，幾乎耗盡積蓄。為籌措資金，他除了忍痛賣掉手上的ETF股票，前陣子更到某膠囊旅館打工當房務員，領時薪180元。回憶起打工過程，邱志宇表示，因為該旅客衛生習慣不同，他曾遇過牆壁上黏著棉跳還有乾掉的經血，必須徒手摳下來清潔。為了工作方便，他都戴著帽子、口罩、手套，全身包緊緊，偶爾還是會被眼尖的阿姨客人認出，驚訝問：「你本人怎麼這麼迷你？」辛酸打工史讓一旁的「股市大神」黃鐙輝聽傻眼，驚呼：「ETF只能進不能出啦！你竟然賣掉來做音樂，真的是用生命在做音樂。」新歌取名〈曇花〉，邱志宇表示是受到曇花的神仙故事的啟發，相傳曇花是花神，每天都開花，有天曇花愛上每天幫她鋤草的人，被玉帝貶為一生只能開一次花。邱志宇表示，這個故事令她心動，他認為自己就像曇花。雖然演藝工作常讓人感到焦慮，但他希望能像曇花一樣，把握綻放的瞬間。為了呈現歌曲意境，他在低潮期獨自一人飛往印尼，拿著相機自拍MV素材。認識邱志宇多時的黃鐙輝表示，看見邱志宇就像看到年輕時剛到台北打拼的自己，也看見他一路堅持到現在，很令人感動。黃鐙輝表示，雖然沒辦法借錢給他，因為他自己有很重的經濟壓力，但是如果要出借萁媽協助邱志宇生活大小事，他很樂意。過去邱志宇的父親曾不諒解他的演藝路，常催促他去工業區當作業員。但隨著他入圍金馬獎、持續推出作品，父親的態度也轉為支持。邱志宇表示，這次主動給爸爸看新歌MV，雖然爸爸嘴上沒多說什麼，卻會跑去隔壁早餐店跟老闆炫耀：「這是我兒子！」邱志宇表示，他想要把握時光，努力實現夢想，不管如何，都奮力一搏，哪怕像曇花一現也要拼了。一旁的黃鐙輝補充，要像曇花，一朵開了還有一朵。〈曇花〉將在12月18日晚間8點上線。