▲馬刺在缺少Victor Wembanyama的情況下痛擊湖人，隨後又在NBA Cup準決賽掀翻雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺在缺少Victor Wembanyama的情況下痛擊湖人，隨後又在NBA Cup準決賽掀翻雷霆，證明這支年輕球隊已不再只是潛力股，而是具備即戰力的競爭者。Wembanyama回歸後的即時影響力，更讓他們在杯賽舞台具備「單場爆冷」的能力

進入第八週賽程後，NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟戰力版圖逐漸成形。NBA Cup進入最終階段，即便在NBA Cup準決賽遭到聖安東尼奧馬刺終結16連勝，奧克拉荷馬雷霆仍穩居戰力榜首。24勝2敗的開季節奏，搭配聯盟最佳的防守效率與誇張的正負值，讓這支衛冕軍依舊被視為「長期天花板」。對雷霆而言，這場失利反而像是一記警鐘，而非實質退步。緊追其後的是本季最大驚奇之一的底特律活塞。21勝5敗的戰績，已經不是「黑馬」兩字可以簡單形容。Cade Cunningham持續打出MVP等級表現，但活塞真正的隱憂在於季後賽層級的第二得分點仍未完全成形。例行賽的順風順水，與季後賽的高強度對抗，仍是兩種不同考驗。丹佛金塊則展現出老牌強權的穩定度。Nikola Jokic持續以近乎誇張的效率掌控比賽，即便Aaron Gordon與Christian Braun因傷缺陣，金塊仍能靠體系與經驗撐住戰線。近期擊敗火箭的延長賽，正是「知道怎麼贏球」的最佳寫照。最值得關注的戰力上升者，無疑是聖安東尼奧馬刺與紐約尼克。尼克則是另一端的極致穩定代表。五連勝、聯盟第二的進攻效率，以及Jalen Brunson持續的關鍵時刻掌控力，讓他們成為NBA Cup冠軍的有力候選者。這支球隊或許沒有最華麗的天賦，但執行力與紀律，正在替他們鋪出一條通往久違榮耀的道路。