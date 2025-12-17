美國媒體近期公布NBA美國職籃（National Basketball Association）戰力排名，相較於前段班逐漸定型，第六到第十名的戰力區間，則充滿波動與問號。這些球隊多半具備亮點，但同時也存在明顯問題，稍有不慎就可能被後段追上，第六至第十分別是，火箭、湖人、灰狼、塞爾提克和暴龍。
休士頓火箭的進攻火力仍是聯盟頂尖，但近期表現開始出現警訊，名次也跌出前五名。面對戰績不佳的快艇打得膠著，隨後在丹佛高原敗給金塊，暴露出關鍵時刻缺乏頂級控場者的問題。Alperen Sengun與Nikola Jokic的正面對決令人驚艷，但火箭若想更進一步，仍需要真正能「收尾比賽」的核心。
洛杉磯湖人則是本週最大跌幅球隊。18勝7敗的戰績乍看亮眼，但防守效率卻在前十名中敬陪末座。NBA Cup遭到「無Wembanyama馬刺」痛擊，加上對太陽一戰幾乎自毀20分領先，讓防守紀律與專注度成為最大隱憂。JJ Redick多次點出防守問題，卻尚未看到實質改善。
灰狼近況佳 後勢看漲
明尼蘇達灰狼則處於「上升但未完成體」狀態，在Anthony Edwards缺陣情況下連勝勇士與國王，但控衛人選依舊是結構性問題。Edwards被迫承擔過多組織責任，已讓球隊進攻出現天花板，後續是否透過交易補強，將是關鍵觀察點。
波士頓塞爾提克本週表現明顯失速。連敗給沒有Giannis的公鹿與活塞，讓球隊排名下滑。Jaylen Brown扛起進攻沒問題，但缺少Jayson Tatum的情況下，整體穩定性大幅下降，這支球隊目前更像是在「撐到三月」。
多倫多暴龍則重新擠回前十，但仍屬於「有表現、沒安全感」的類型。Scottie Barnes與Brandon Ingram的明星等級發揮無庸置疑，然而團隊穩定性與連續輸出，仍是他們能否長期站穩前段的關鍵。
消息來源：ESPN
