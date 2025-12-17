根據美媒《紐約郵報》於今（17）日報導，洛杉磯道奇球星大谷翔平在季後賽中於對戰密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽第4戰中擊出的單場第3轟用球，確定將被送上拍賣市場。這顆紀念球的持有者已拒絕高達200萬美元（約合新台幣6300萬元）的私下收購提案。
大谷翔平「10K+3轟」單場第3發全壘打球將拍賣
這顆即將拍賣的全壘打球，來自大谷翔平於10月18日對戰釀酒人的經典戰役。該場比賽大谷以第1棒、先發投手身份出賽，投球方面強勢繳出6局0失分、10次三振的優異表現；進攻端則狂轟3發全壘打，用宰制級的成績帶領球隊獲勝。
這次登上拍賣台的正是大谷在這場比賽中擊出的第3轟。
球迷婉拒天價收購！盼大谷翔平的歷史球「物歸原主」
根據《紐約郵報》報導，該球由道奇球迷佛羅雷斯（David Flores）持有。佛羅雷斯透露，自己在取得球後，陸續收到「令人難以置信」的收購報價，其中最高出價達200萬美元，但他最終選擇拒絕。
他表示，原本期待能收到來自日本的正式出價，「我認為這顆球屬於日本，也屬於翔平，我一直在等待來自日本的聯絡。」然而，他最終並未等到預期的結果，因此決定將球送上拍賣台。根據先前的報導，專家預計這顆球的價值將達到7位數美元。
值得一提的是，大谷在同場比賽擊出第2轟的用球，也曾進入拍賣市場，最終以27萬美元（約合新台幣850萬元）成交；而他去年締造史無前例的「50轟、50盜」紀錄時的紀念全壘打球，更曾拍出約440萬美元（約合新台幣1.38億萬元）的天價。
消息來源：《紐約郵報》
我是廣告 請繼續往下閱讀
這顆即將拍賣的全壘打球，來自大谷翔平於10月18日對戰釀酒人的經典戰役。該場比賽大谷以第1棒、先發投手身份出賽，投球方面強勢繳出6局0失分、10次三振的優異表現；進攻端則狂轟3發全壘打，用宰制級的成績帶領球隊獲勝。
這次登上拍賣台的正是大谷在這場比賽中擊出的第3轟。
球迷婉拒天價收購！盼大谷翔平的歷史球「物歸原主」
根據《紐約郵報》報導，該球由道奇球迷佛羅雷斯（David Flores）持有。佛羅雷斯透露，自己在取得球後，陸續收到「令人難以置信」的收購報價，其中最高出價達200萬美元，但他最終選擇拒絕。
他表示，原本期待能收到來自日本的正式出價，「我認為這顆球屬於日本，也屬於翔平，我一直在等待來自日本的聯絡。」然而，他最終並未等到預期的結果，因此決定將球送上拍賣台。根據先前的報導，專家預計這顆球的價值將達到7位數美元。
值得一提的是，大谷在同場比賽擊出第2轟的用球，也曾進入拍賣市場，最終以27萬美元（約合新台幣850萬元）成交；而他去年締造史無前例的「50轟、50盜」紀錄時的紀念全壘打球，更曾拍出約440萬美元（約合新台幣1.38億萬元）的天價。
消息來源：《紐約郵報》