紐約大都會於今（17）日正式宣布，與內野手波朗柯（Jorge Polanco）達成2年總值4000萬美元（約合新台幣12.6億元）合約。大都會棒球事務總裁David Stearns表示，波朗柯現階段將以一壘手與指定打擊（DH）為主要角色，並視需求支援其他守備位置，此舉也被視為球隊休賽季重塑名單的重要一步。隨著生涯一手培養的一壘手阿隆索（Pete Alonso）離隊，大都會一壘戰力出現明顯缺口。Stearns強調，球隊將以名單彈性與短期合約作為重建方向，波朗柯的運動能力與多功能性，符合球團面向2026年競爭窗口的布局。根據美媒《USA Today》記者Bob Nightengale轉述，Stearns在簽約完成後指出：「Jorge的運動能力與攻守兩端的多樣性，讓他非常適合我們的規劃。以目前來看，他將擔任一壘手與DH，並在需要時輪替其他位置。」這樣的安排代表大都會在一壘配置上出現明顯轉向。波朗柯過往多以二壘、游擊等中線位置為主，但球團評估其身體條件與近年打擊回溫，足以彌補守位轉換的風險。本季休賽季，大都會先後送走迪亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）等自家核心，並透過交易補進金手套等級內野手塞米恩（Marcus Semien），顯示球隊將防守穩定性列為優先考量。相較之下，過去以長打火力著稱、守備評價較受爭議的Alonso，並未列入新藍圖之中。在此背景下，以一壘或DH為主戰場的日本強打者村上宗隆，其加盟大都會的空間被外界解讀為進一步縮小。現年32歲的波朗柯為左右開弓打者，2014年於雙城完成大聯盟初登場，2024年轉戰水手。2025年球季出賽138場，繳出打擊率.265、26轟、78分打點的成績，主要守備位置為二壘與DH。其大聯盟生涯累計出賽1,088場，打擊率.263、154轟、570分打點。Stearns的操作雖引發部分球迷對於放走舊核心的質疑，但他仍堅持以合約年期短、守位彈性高、財務靈活為重點，為球隊重新校準競爭節奏。隨著春訓臨近，Jorge Polanco的一壘實驗勢必成為焦點，也將左右這支重組中的大都會，能否在未來賽季交出符合期待的成績。