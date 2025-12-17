我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟於今（17）日公布了昨日休士頓火箭對陣丹佛金塊最後兩分鐘的裁判報告。報告明確指出，延長賽（OT）的最後2分鐘共出現3次錯漏判，更讓球迷無法接受的是，全數爭議判罰的受害者都是火箭，最終火箭以125：128 惜敗給金塊，3分差距更讓這些錯漏判顯得格外關鍵。昨日賽後，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）對裁判執法品質表達了強烈不滿，引發熱議。第一起爭議出現在延長賽剩下1分40秒時，金塊中鋒約基奇在低位背框單打申京，轉身切入後嘗試出手，防守球員杜蘭特成功將球拍落，卻被裁判吹判防守犯規，讓約基奇站上罰球線。然而，根據官方裁判報告，該防守動作屬於合法封阻，並未構成犯規，這次錯判直接讓金塊受益。第二次問題判決發生在剩下1分08秒之際。當時申京在卡位爭搶籃板時突然失去平衡倒地，場上裁判未做出任何判罰。裁判報告事後指出，金塊球員小哈達威（Tim Hardaway Jr.）在背後推擠申京，影響其爭搶籃板的動作，這應被吹判推人犯規卻沒被吹，再度讓火箭吃虧。第三次爭議則出現在比賽還剩47.2秒時。火箭後衛阿門（Amen Thompson）在防守莫瑞過程中成功將球撥落，雙方隨後為爭奪地板球發生極輕微身體接觸，但裁判仍判給阿門防守犯規。官方報告認定這次吹判並不恰當，屬於錯判，金塊再次因此佔據有利局面。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）昨日繳出39分、15籃板、10助攻的「超級大三元」成績單，聯手搭檔莫瑞（Jamal Murray）合砍74分。儘管火箭中鋒申京（Alperen Sengun）同樣回敬大三元表現，但在延長賽讀秒階段的關鍵追平三分球投出「麵包」，最終金塊以128：125驚險氣走火箭，豪取近期5連勝。不過延長賽最後關鍵時刻的3次判決，全數對火箭不利，並直接影響比分走向。在最終僅以3分差距落敗的情況下，這些錯漏判被外界認為極可能左右了比賽結果。同時也有許多球迷在影片下方留言：「如果不對裁判採取任何制裁或紀律處分，他們在接下來的比賽中還是會繼續犯下同樣的錯誤。在這樣的情況下，寫這些報告就毫無意義了。」昨日賽後，火箭總教練烏度卡也有對裁判表現表達強烈不滿，直言本場比賽的執法水準「令人失望」。他批評部分裁判經驗不足，無法勝任如此高強度的比賽，並質疑裁判組在判決標準上的一致性，相關言論也迅速在球迷間掀起熱議。